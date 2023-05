Alessandro Lequio pone en la peor tesitura a Patricia Pardo en ‘AR’ y acaba plantándose

‘El programa de Ana Rosa‘ ha abordado el zarpazo inesperado que Tamara Falcó ha recibido a 54 días de su boda, dando pie a un avivado debate entre Patricia Pardo y Alessandro Lequio. Si bien, la firma francesa que le estaba confeccionando el vestido de novia, Sophie et Voilà, ha emitido un comunicado este martes renunciando a copiar el diseño de otro diseñador como así habría exigido la marquesa de Griñón.

De modo que Tamara se queda plantada desde este momento y sin vestido. Todo un drama ante el que debe maniobrar in extremis para poder encontrar otra firma que quiera hacerse cargo de su vestido de boda con tan poquísima antelación, pues el enlace tendrá lugar a comienzos del mes de julio si no hay imprevistos graves como el que nos ocupa.

Con todo, el magacín de Telecinco ha comentado la noticia, ha recogido la primera reacción de Tamara Falcó -que se habría enterado por la prensa- y ha dado lugar a un intenso coloquio entre los colaboradores. «Tamara niega la mayor y niega que la ruptura sea por un tema de plagiar el vestido. Y lo argumenta con el razonamiento de que a ella, que es diseñadora y entiende de la materia y la ha estudiado, no se le ocurriría pedir un plagio a un diseñador. Ella textualmente dice ‘me han dejado compuesta y sin vestido'», ha desvelado Beatriz Cortázar.

«Si es así, que demande. Si yo fuera ella, tribunales», ha reaccionado Cristina Tárrega. «Ya podemos confirmar que el diseño que ella supuestamente quería copiar era de la firma Chanel», ha aportado la reportera Leticia Requejo, ofreciendo así más datos sobre esta nueva polémica que azota a la hija de Isabel Preysler y que pareciera otra señal para que aborte los planes de boda con Iñigo Onieva.

Alessandro Lequio, a Patricia Pardo: «Tienes que mojarte»

No obstante, algunos tertulianos han puesto en solfa la versión de las modistas por ser muy dispar a la de Tamara Falcó. Mientras las trabajadoras de la firma aseguran que la aristócrata quería plagiar un diseño, la futura prometida habla de una mera inspiración. «Yo estoy con las modistas, a muerte con ellas. Las modistas no mienten», ha defendido Alessandro Lequio.

«Yo tengo una duda. Si existiesen otros argumentos u otros motivos, ¿qué necesidad tienen las modistas y la firma de emitir un comunicado a los medios de comunicación alegando además el motivo por el que no se cumple con el contrato? Porque yo creo, desde luego, que no beneficia a ninguna de las dos partes. Hubiese sido mucho más sensato e inteligente organizar una reunión entre todos y llegar a un acuerdo. Ya no para hacer un vestido y confeccionarlo, sino para ponerse de acuerdo con el argumento que nos van a contar a todos los medios de comunicación», ha opinado muy tajante Patricia Pardo.

«¿Tú has visto a las señoras modistas? Porque han entrado aquí en directo y son gente de bien, gente educada. Es así», ha ensalzado Alessandro Lequio para volver a insistir en que se posiciona completamente con ellas en esta pugna. «Aquí la cuestión es: ¿tú con quién estás Patricia? ¿Con Tamara o con las modistas?», le ha preguntado acto seguido a la presentadora, obligándole a mojarse y colocándole en una tesitura complicada.

«Yo no me voy a mojar en este asunto», le ha cortado drásticamente Patricia Pardo, que no ha aceptado las exigencias del colaborador. «No, no, sí te tienes que mojar», le ha exhortado el conde. «No», ha respondido ella muy cortante. «Sí, sí, te tienes que mojar. O con las modistas o con Tamara», ha exclamado fuera de sí, como suele acostumbrar, Alessandro Lequio. Finalmente, la gallega se ha pronunciado pero eludiendo un posicionamiento.

«Me parece muy extraño lo que ha pasado. Las declaraciones de Tamara son claras y contundentes y dice que le han dejado compuesta y sin vestido. A mí lo que me llama la atención es que, después de tantos meses de trabajo en común, no hayan llegado a ese acuerdo común por lo menos para dar un argumento y que las dos partes queden bien. Porque aquí han quedado mal las dos partes», ha sentenciado Pardo. «No, no, las modistas no han quedado mal. Quien ha quedado mal es oscura Tamara, oscura Tamara», le ha rebatido Lequio, llamando de ese desdeñable modo a Falcó.