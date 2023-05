Aitor Molinero, hermano de Adara, no se calla contra ‘Supervivientes’: «Sois muy cabrones»

Los guionistas de ‘Supervivientes 2023‘ se cubrieron de gloria este domingo durante la duodécima entrega de ‘Conexión Honduras’ por lo que le hicieron a Adara Molinero. El programa dominical que presenta Ion Aramendi acoge las tradicionales visitas de los familiares de los concursantes y, en esta ocasión, le tocaba el turno a Elena Rodríguez.

Sin embargo, la organización del concurso gastó una broma de mal gusto a la concursante. La crueldad fue tal, que no tardó en desatarse una corriente de indignación en Twitter por lo que consideraban como algo «innecesario». A estas críticas se ha sumado Aitor Molinero, hermano de Adara, que no ha dudado en tachar de «cabrones» a los responsables.

Tras terminar un exigente juego de recompensa, la madrileña fue emplazada a montarse en una barca y trasladarse a otra isla de los Cayos Cochinos. En ese momento, la cara le cambió por completo. Había perdido la prueba, pero escuchar esas palabras le hicieron olvidarlo todo y pensar que, por fin y tras pedirlo reiteradamente, se podría reencontrar con su madre.

No obstante, para no hacerlo tan obvio y tenderle una jugarreta, los guionistas de ‘Supervivientes’ orquestaron una maldad haciéndole creer que no iba a poder verle. Así, cuando llegó a la nueva playa, Adara Molinero solo se encontró un pergamino hincado sobre la arena. El contenido provocó su llanto de forma instantánea. Y es que en él figuraba lo siguiente: «Adara, cariño mío, siento mucho no poder estar contigo en este momento. Tengo mucha necesidad de abrazarte, pero por razón que no te puedo contar ahora mismo no podré».

Adara sufre la broma de los guionistas de ‘Supervivientes’

Aitor Molinero, ante Ion Aramendi: «Habéis sido muy cabrones»

Como decimos, todo formaba parte de una broma, pero el mal rato no se lo quitó nadie. Finalmente, y tras varias pruebas, la ganadora de ‘GH VIP 7’ pudo abrazarse a Elena Rodríguez y estar a solas con ella durante más de veinte minutos. Un muy emotivo reencuentro que marcó la emisión del debate dominical de ‘Supervivientes’.

En plató se encontraba Aitor Molinero presenciándolo todo. Y cuando Ion Aramendi se dirigió a él para preguntarle por cómo había vivido ese reencuentro, el joven no se contuvo y lanzó un fuerte reproche al programa: «Habéis sido un poco cabrones al principio. Habéis sido muy cabrones».

«Pero ha sido muy bonito, lo que nos transmite es precioso», añadía. «Despierta, a mí por lo menos y yo creo que a todo el mundo, algo muy bonito. Nos transmite una dulzura y una ilusión muy bonita», opinaba el hermano de Adara ante un momento que se viralizó en redes.