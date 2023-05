Gran indignación por lo que han hecho con Adara los guionistas de ‘Supervivientes’: «Innecesario»

Adara Molinero atraviesa por su momento más dulce en ‘Supervivientes 2023′. La joven, que ha conseguido esquivar las nominaciones una semana más, ha recibido la ansiada y esperada visita de su madre en los Cayos Cochinos. Sin embargo, antes de ver a su madre, la organización del reality le ha jugado una mala pasada puesto que le han hecho creer que la superviviente se quedaba sin la visita de su madre.

Una estrategia que ha sido de lo más criticada en redes sociales por parte de los espectadores del reality. Ion Aramendi tampoco se ha podido quedar callado y se ha pronunciado sobre la citada jugarreta. Todo ha comenzado cuando Adara Molinero ha sido trasladada a la playa donde, según creía, vería a su madre. Allí, la joven ha podido leer un pergamino en el que se le comunicaba la imposibilidad de que Elena pudiese ir a sorprender a su hija.

«Adara, cariño mío, siento mucho no poder estar contigo en este momento. Tengo mucha necesidad de abrazarte y decirte lo mucho que te quiero, pero por razón que no te puedo contar ahora mismo no podré. Te quiero mucho chiquitina», ha leído Adara visiblemente rota por la situación que atraviesa en el concurso.

Nada más leerlo, Adara Molinero se ha mostrado especialmente abatida: «Necesito verla. Si tiene razones por las que no puede venir pues no pasa nada, lo entenderé y ya está». Desde ese momento la joven no ha dejado de sollozar. Posteriormente, Ion Aramendi le ha pedido que se reencontrase con sus compañeros subiéndose, por tanto, a la barca.

«¿Qué necesidad hay?»: los espectadores estallan contra ‘Supervivientes 2023’ por su jugarreta a Adara Molinero

Las reacciones ante lo presenciado con Adara no han tardado en llegar. El primero en pronunciarse ha sido Ion Aramendi, que no ha dudado en asegurar: «Somos un poquito… Somos un poquito… Pobrecita». En redes las críticas han sido mucho más fuertes. De hecho, hay espectadores que acusan al programa de «jugar con sus sentimientos de mala manera».

Otros se preguntan: «¿De verdad que hay necesidad de hacerle sufrir a una persona de esa manera?». «Me está pareciendo súper innecesario» o «vaya manera más absurda de hacerla sufrir», han sido otras de las críticas que se han podido leer en redes sociales por lo que Adara Molinero ha tenido que pasar.

