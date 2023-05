Adela González se atreve a soltarle a Yaiza lo que nadie le había dicho hasta ahora en ‘Sálvame’

Yaiza Martín sorprendía a todos este lunes al aparecer como una colaboradora más de ‘Sálvame’. Así, la novia de Ginés Corregüela volvía a sentarse en el programa después de que el viernes se sometiera al test de inteligencia y de que participara en el ‘Deluxe’ junto a su novio, la ex mujer de este y Laura, una de sus hijas. Pero en su vuelta a ‘Sálvame‘, Yaiza volvía a recibir un rapapolvo por parte de los colaboradores y de la propia Adela González.

Así, tanto Gema López como Belén Esteban se mostraban rotundas contra Yaiza Martín por lo que hizo con Isabel y Laura, la ex mujer y la hija de Ginés en el ‘Deluxe’ después de que Kiko Hernández sacara a la luz lo que Yaiza hizo fuera de cámaras al reírse del físico de Isabel.

Al volver del vídeo, era Adela González la que no se cortaba al darle un corte monumental a Yaiza Martín. «Vamos a ver, ha dicho Yaiza que a esto va a responder. Pues hija a ver si es verdad porque la frase que más repetís los dos es ‘de esto no voy a hablar’ o ‘ya hablaremos'», le soltaba la presentadora sin cortarse.

Algo que Yaiza volvía a demostrar al decir que no es ella la que tiene que hablar sobre estos temas sino Ginés. «Pues como no os deis prisa acabamos el 23», le replicaba Gema López recordándole que les queda solo un mes de programa para que puedan hablar y contar todo.

Pero Yaiza Martín insistía en no responder a las pregunta de los colaboradores y a tirar balones fuera. «Es que no terminas de contestar a nada. Es un bucle», le recriminaba otra vez Adela González muy cansada de ver que no servía de nada su presencia.

Adela González señala la «imprudencia» de Yaiza ante un hipotético embarazo

Pero sin duda era en el momento de abordar el tema del embarazo cuando Adela González lanzaba un épico guantazo a Yaiza Martín al ver la actitud que tenía. «¿Por qué no te haces la prueba?», insistía la presentadora. «Lo acaba de decir él», contestaba de primeras la canaria. «Pero te lo estoy preguntando a ti», le espetaba Adela. «No estamos preocupados por ningún resultado», respondía Yaiza.

«Porque es mentira y nos está tomando el pelo a todo el mundo», decía a gritos Belén Esteban mientras Yaiza Martín se quejaba de que ella ya lo ha explicado muchas veces. «No ha quedado claro porque si todo el mundo te lo pregunta es por algo», aseveraba Adela González. «Yo fui cuando salí de la isla al doctor y me dice Yaiza no te preocupes porque todas han sufrido un retraso por alimentación y tú más por tu situación de estrés y nervios», explicaba Yaiza.

Unas explicaciones que no convencían a nadie. «Te digo una cosa Yaiza, las mujeres que están embarazadas en cuanto lo saben lo que hacen es tomar una serie de medicación para el bienestar del niño como ácido fólico. Por lo cual me parece una imprudencia tener la posibilidad de que lo estés y no te estés tratándote para ello«, sentenciaba Adela. «El doctor me dijo que me esperara a los 2 meses», respondía Yaiza.

«¿Pregunta de si o de no? ¿Tú crees que estás embarazada?», volvía a preguntarle Adela a la canaria. «Puede ser, estuvimos haciéndolo allí en la isla todos los días», respondía. «¿Tú te has hecho una prueba en privado y nos estás tomando el pelo a todos? Es que no respondes», le volvía a repreguntar Adela cansada.