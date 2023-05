Adara no aguanta más y lanza esta tensa advertencia en ‘Supervivientes’ por Jaime Nava

Jaime Nava y Adara Molinero han vuelto a hacer gala de su enemistad en ‘Supervivientes 2023‘ debido a la nueva bronca que ambos han protagonizado y que se ha podido ver íntegra en la emisión dominical del reality. En esta ocasión, el desempeño de Adara como cocinera ha generado críticas en la playa por parte de Jaime. Unos comentarios que no han pasado inadvertidos y que han conseguido avivar la tensión existente entre ambos, puesto que no es el primer encontronazo que viven en los Cayos Cochinos.

Todo ha comenzado cuando Molinero se disponía a cumplir con la función que tiene encomendada durante esta semana. En concreto, a la joven le toca hacerse cargo de la comida y, por ello, ha decidido hacer arroz para ella y sus compañeros. Sin embargo, Adara no ha estado sola y en todo momento Jaime Nava ha estado pendiente del fuego, la leña y el propio arroz. «No, no te preocupes. Ya lo dejamos así, ¿vale?», le ha arreado en un primer momento sin hacerle demasiada gracia que él estuviera tan encima.

Poco a poco, la tensión ha ido en aumento, especialmente cuando los compañeros han probado el arroz. Entre todos, le han sugerido a Adara dejar más la comida en el fuego. Algo que la joven no tenía del todo claro: «Ay de verdad, esto de ser cocinera trae unos calentamientos de cabeza… Se va a quedar pegado abajo». Por su parte, Jaime Nava ha decidido dar un paso más allá y tomar las riendas del fuego. «Madre mía, está cocinando Adara. ¿Por qué no la dejáis?», ha intervenido Alma Bollo.

Acto seguido, Adara ha explotado al apuntar: «Sois unos pesados, siempre estáis alrededor. ¡Qué pesado!». «Pero si no le estamos diciendo nada», se ha justificado Jaime ante lo que Adara ha soltado: «Sí, criticando lo que estoy cocinando. Déjame tranquila, Jaime cariño. Vete a dar un paseo, ponte a mirar las olas del mar, los pajaritos…».

Pues a mi no me gustaría sinceramente pic.twitter.com/KA6FgDDM34 — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) May 14, 2023

Poco después, Adara Molinero se ha acercado a Jaime para proseguir con el enfrentamiento: «A mí, Jaime, te voy a pedir una cosa muy en serio. A mí déjame tranquila, ¿vale?». «Queremos estar tranquilos los dos», ha puntualizado su compañero. Ante ello, Adara le ha soltado: «Perfecto, pues entonces en vez de tocar las pelotas por lo bajini, déjame tranquila». «Yo no toco las pelotas por lo bajini», se ha defendido Jaime Nava.

Lejos de quedarse callada, Adara ha vuelto a pedir: «Solamente quiero que me dejes tranquila. Dedícate a coger troncos como un machote y me dejas en paz». «Ya estás atacando otra vez», le ha afeado Jaime Nava. Finalmente y al borde del colapso, Adara Molinero le ha pedido: «El único que está tocando las pelotas eres tú. No manipules la situación por la situación que se está viviendo claramente, déjame tranquila».