El descomunal choque de Adara Molinero y Jaime Nava en ‘Supervivientes’ que acaba así

La tensión entre Adara Molinero y Jaime Nava va en aumento en ‘Supervivientes 2023‘. Durante la última gala, el reality ha emitido unas imágenes de su último encontronazo que dejan entrever su patente enemistad. Al parecer, un comentario del concursante después de la prueba del martes hizo explotar a Adara Molinero, quien ha contado con el respaldo de sus compañeros en su personal contienda contra el deportista.

El conflicto entre los dos se originó durante la emisión de la versión ‘Tierra de Nadie’ en la que Jaime Nava nombró a Adara como peor superviviente. «Si me vas a llamar peor superviviente a la cara por lo menos no me estés acariciando el lomo todos los días. Ten un poco de valores», le ha afeado ella. «Que no te equivoques, que no te compares a mí», ha respondido Jaime. «Si tienes un poco de narices, coges y me lo dices», ha asegurado ella visiblemente nerviosa.

El estallido de tal cruce de acusaciones se ha vivido cuando Jaime se ha referido a ella como «mujer de pacotilla». «Mujer soy y con dos cojones», le ha asestado ella. Por su parte, el resto de compañeros le afeaban a Jaime su comentario. Así pues, Adara ha aprovechado para imitar la aptitud de Jaime al recoger leña. Una imitación que poco o nada ha gustado a Jaime: «Sigue con tu show y con tu actuación. Personaje de la edición». «A ver si de paso te enseñas un poco de humildad. Estoy hasta las pelotas de que se me llame mala superviviente», se ha desahogado ella.

Lejos de dar por zanjado el conflicto, Adara ha vuelto a afearle su actitud: «Por cierto, la machistada esa que has soltado ahí, decirte que soy mujer un buen rato y buena mujer, con dos cojones». «Tú me has llamado mamarracho o personaje, no sé lo que has dicho», le ha afeado él. En la misma línea, Adara ha aseverado: «Me das vergüencita ajena». «La que me das tú a mí como mujer», ha asegurado Jaime Nava, lo que ha hecho explotar a Adara: «No te pases ni un pelo y el ego de machito… te cortas. A mí no me vuelvas a decir así».

Aunque a posteriori se ha solucionado, ‘La Palapa’ ha estado de lo más caldeada por este asunto. Por su parte, Adara ha tildado de «cateto» y «neandertal» a su compañero. «¡Qué clase! A eso se le llama clase», ha intervenido Jaime ante lo que Adara le ha arreado: «¿Sabes lo que me gusta? Los hombres que respetan a las mujeres». «Ya me gustaría ver una falta de respeto que he tenido aquí», ha comentado el concursante a lo que sus compañeros le han reprendido diciendo: «¿Te parecen pocas?» y «creo que ahí te has pasado de frenada».

«Ni soy machista, ni ninguna actitud machista. Sin embargo, ella siempre está atacando que si los machirulos… siempre victimizándote. No quiero perder más el tiempo aquí», ha vuelto a comentar el superviviente. Ante ello, Adara ha exclamado: «¡Cómo se nota que no ha estado aquí en todo el concurso!». Tras una pausa publicitaria, los ánimos entre ambos se han calmado especialmente por las palabras de Jaime Nava.

«Evidentemente la discusión quedó ahí. Nos hemos dirigido toda serie de improperios. Ella empezó diciendo que si le he soltado una puñalada, cosa que no venía a cuento», ha comenzado a decir Jaime cuando Adara ha interrumpido: «Para mí sí, siempre me pones buena carita y luego de repente me sueltas eso».

Jaime Nava se disculpa con Adara Molinero

«Tendré que intentar tener conversaciones normales», ha asegurado Jaime, lo que ha irritado a Adara: «Conmigo se pueden tener conversaciones normales». «Tengo la sensación contigo de que cuando llegan las cámaras de repente todo es show», le ha afeado Jaime. «Te piensas que todo es como tú», ha vuelto a apuntar Adara.

Antes de que este nuevo choque fuese a más, Jaime Nava ha querido zanjar el tema y entonar unas disculpas públicas. «Quiero dejar claro que, para empezar, no soy machista ni sexista. Me acaba de llamar neardental, lo quiero dejar aquí. Quiero dejar muy claro que mis comentarios no eran de manera sexista. Ella es una mujer como yo un hombre, estábamos enzarzados en una discusión. No quiero que pase de ahí. Si ha sonado machista o sexista o ella cree que me he metido con su condición de mujer, rectificar es de sabios, le pido disculpas de manera pública», fueron sus palabras.