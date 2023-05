La insinuación de Jaime Nava sobre Adara en ‘Supervivientes’ revienta el directo: «Machista»

La última dinámica propuesta por la organización de ‘Supervivientes 2023‘ ha acabado con la relación entre Jaime Nava y Adara Molinero saltando completamente por los aires. Los dos concursantes, que hasta el momento no habían compartido ningún momento de especial tensión, han terminado lanzándose fuertes ataques que van a traer mucha cola.

El sonado episodio se ha vivido durante una de las últimas pruebas en las que los concursantes debían exponerse entre ellos en respuesta a las preguntas que Laura Madrueño iba formulando. Muchas de esas cuestiones, relacionadas con el día a día de la convivencia, han puesto contra las cuerdas a más de uno.

En un momento determinado, la presentadora ha preguntado por la valía de los concursantes. En concreto, éstos debían elegir al peor superviviente siendo Adara Molinero la peor parada. Unas críticas que la joven no ha tolerado. «¡Madre mía, qué poca vergüenza tiene!», le ha afeado a Raquel por señalarla. Una reacción que ha hecho explotar a Jaime Nava, que no ha dudado en dar la cara por su compañera.

«Bueno, bueno, bueno. Tampoco hace falta aquí ponerse a faltar el respeto», le ha afeado el concursante. Ante ello, Adara le ha asestado: «Yo no le he faltado el respeto a nadie, no te columpies». Lejos de quedarse callada y cabreada por insinuar que es una irrespetuosa, la joven ha acusado a Nava de ser un «sobreactuado». «¿Yo soy un sobreactuado? Tú, que eres la reina de los realities, venga hombre», ha arreado él.

«Eso me lo llaman, ¿qué culpa tengo yo de que me llamen así?», ha vuelto a intervenir Adara. Al ver el panorama de crispación, Carlos Sobera ha decidido intervenir para apuntar: «Guardemos las formas, chicos». «¿Sobreactuada? ¿Me lo vas a decir tú que quieres ser actor?», ha insistido Adara mientras Jaime Nava defendía ser actor a mucha honra.

«Claro que eres actor, se te nota, pero hijo, lo haces tan mal… practica un poco», ha replicado Adara Molinero. «Que digas tú lo de sobreactuado que es lo único que haces y encima llamas a Raquel sinvergüenza», ha vuelto a condenar Jaime. Finalmente, Adara ha terminado diciendo: «Sí, para mí si… De aquí a que yo me vaya me lo van a decir todos los días. Que soy mala superviviente… ¿qué más da? Que digan lo que quieran».

Se recrudece la guerra entre Adara Molinero y Jaime Nava

Lejos de zanjar el conflicto, los dos concursantes han vuelto a intercambiar ataques y reproches. En esta ocasión, el altercado entre ellos han interrumpido abruptamente el curso de la tradicional ceremonia de la salvación. «No me vuelvas a mencionar como mujer. No me menciones como mujer, machista. Eres un machista. ¡No me menciones como mujer!», ha gritado Adara fuera de sí ante un comentario que no se ha podido captar a tiempo pero que se recuperará para la gala del jueves.

Por su parte, Jaime Nava ha respondido diciendo: «Te menciono como mujer y como persona. ¿Que yo soy un machista? Pero si no me conoces tú de nada, de nada me conoces». «Tenemos a cuatro compañeros que se están jugando la salvación así que os pido un poco de respeto», ha terminado interviniendo Laura Madrueño para detener ese bestial enfrentamiento.