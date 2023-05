La puñalada en directo de Adara a Asraf en ‘Supervivientes’ que descompone: «Decepción total»

Los conflictos entre concursantes parecen anclados en ‘Supervivientes 2023‘. En esta ocasión, los espectadores de la décima gala del reality han sido partícipes de lo que puede ser el nuevo desencuentro entre Adara Molinero y Asraf Beno. Un episodio que ha sorprendido a los espectadores a tenor de los comentarios registrados en redes sociales y que también ha generado estupor en plató. De hecho, Jorge Javier ha sido uno de los primeros en pronunciarse.

Todo ha comenzado con el desarrollo del juego de recompensa. Los concursantes de ‘Supervivientes 2023’ han jugado divididos en dos tandas . Las ganadoras de dicha dinámica han sido Adara Molinero y Raquel Arias, que han logrado hacerse con una descomunal pizza. Dicho premio escondía sorpresa puesto que, a voluntad de las ganadoras, éstas podían dejar varias porciones en manos del azar.

En caso de elegir esta opción, tanto Adara como Raquel podían jugar a quedarse con varias porciones, perderlas o entregarlas a alguno de sus compañeros. Adara Molinero ha sido la más proclive a jugar y, por ello, ha tenido que repartir hasta en dos ocasiones varias porciones de pizza a varios de sus compañeros. En primer lugar, la concursante lo ha tenido claro puesto que le ha entregado varios trozos a Jonan Wiergo.

El inesperado giro de Adara que le pone contra las cuerdas

Sin embargo, ha sido el segundo trozo de pizza a repartir el encargado de sembrar la discordia. Esto es debido a que Adara Molinero ha jugado con la posibilidad de entregárselo a varios de ellos. Precisamente en el último momento cuando la joven se aproximaba a Asraf Beno, Adara ha dado un giro y ha decidido regalárselo a Alma Bollo. Un gesto de lo más comentado. «Madre mía, madre mía la cara que se le ha quedado a Asraf», ha comentado Jorge Javier en un primer momento.

Poco después el conflicto ha estallado en ‘La Palapa’. Frente al sollozo de Adara Molinero, Asraf ha compartido: «No estoy enfadado con ella. Estoy enfadado por no comer. No con ella en sí. El otro día perdieron una prueba por mi culpa y se enfadaron conmigo Jonan y Adara. Pero que es un momento, que se me pasa. Me esperaba a lo mejor…». Por su parte, la joven ha comentado visiblemente dolida: «Yo lo siento muchísimo, quería repartir cuantas más pizzas. Alma estaba cerca de mí y es una persona a la que también aprecio mucho… Es un momento de muchos nervios también. He arriesgado mis pizzas para que me pudieran dar más».

También en redes sociales los espectadores de ‘Supervivientes 2023’ han comentado estupefactos la decisión de Adara Molinero. «Me he quedado descompuesto con lo que acaba de hacer Adara», ha compartido un seguidor. En la misma línea, otro ha expuesto: «Estoy en shock de que Adara no le haya dejado pizza a Asraf». Por otra parte, hay quienes van más allá e incluso llegan a tildar a la joven de «cacho sinvergüenza».

