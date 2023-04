El turbio vídeo del pasado de Raquel Arias (‘Supervivientes’) que le deja fatal parada

Raquel Arias fue una de las implicadas en el suceso más sonado de ‘Supervivientes 2023’ que desembocó en la expulsión disciplinaria de Yaiza Martín. Tal y como se pudo ver en las imágenes, la concursante estuvo presente en el grave altercado entre la novia de Ginés y Asraf. Sin embargo, ella prefirió guardar silencio y encubrir a su compañera.

Jorge Javier Vázquez sometió a un tercer grado tanto a Raquel como a Diego, también testigo del incidente, para tratar de dilucidar lo que había pasado realmente. Y es que hay que destacar que los hechos ocurrieron en un momento en el que el cámara del equipo se había retirado a la caseta técnica para cambiar baterías.

Pero la insistencia resultó en vano porque Raquel Arias se mantuvo firme en su postura de no soltar prenda y dar una versión confusa y enredada de la situación con tal de proteger a Yaiza. En consecuencia, se cavó su propia tumba en el concurso, pues la decepción en redes sociales fue generalizada ante su silencio cómplice. En definitiva, un acto de cobardía en toda regla.

Raquel Arias participó en ‘Insiders’ y dejó al descubierto su lado más oscuro

Y en mitad de tantas críticas, está empezando a circular un vídeo de su pasado que le deja muy mal parada y que pone de manifiesto su lado más oscuro. La secuencia corresponde a la primera prueba a la que se enfrentó en ‘Insiders 2’, el reality de Netflix en el que participó y que terminó ganando, alzándose con el premio de 100.000 euros.

Esa prueba era ‘La silla eléctrica’. Raquel tenía el poder de decidir si infligía descargas eléctricas o no a una chica llamada Laura. Un reto que ponía a prueba la catadura moral y la empatía. En el vídeo se oye a los presentadores explicando que cada botón sube la intensidad gradualmente y que cada una de las descargas es mayor que la anterior. «Hay una confrontación entre resistencia física y decisión moral-empática», dicen.

«¿Estás dispuesta a infligir dolor por 100.000 euros, sí o no?», le preguntan a Raquel Arias, a lo que ella responde afirmativamente y sin pensárselo. A pesar de los gritos de la receptora, decide continuar. «¿Te importa mucho el sufrimiento de Laura entonces no?», le cuestionan para aumentar la presión. «Sí», susurra ella, pero paradójicamente vuelve a pulsar para incrementar la intensidad de las descargas. «Ya está bien», se le oye exclamar a Laura sin poder soportarlo.

«A mí me genera cierta curiosidad que digas que te importa el sufrimiento de Laura, pero en cambio seas capaz de dar al botón», le reprende la presentadora. «Ya, pero la pregunta es hasta dónde podemos llegar», se justifica una Raquel Arias capaz de todo. «Sí, y la pregunta también es si te importa el sufrimiento de Laura y tu respuesta ha sido ‘sí'», insiste la conductora del reality. Sin embargo, la actual superviviente seguía pulsando pese a los sollozos de la compañera.

No obstante, todo esto tenía trampa. La chica sentada era realmente una infiltrada del programa y fingía recibir las descargas, pero Raquel pensaba que todo era de verdad. De modo que quedó retratada. «Quería darle al botón. Ahí es cuando he pensado: ‘madre mía, qué hija de puta soy’. Ha sido como decir ‘joder, Raquel, quién eres’. En plan, tu lado oscuro no quieres que lo conozca nadie… pero lo tengo», comentó al final de la escena.

Raquel Arias mostrando su lado oscuro en Insiders 2, donde no dudó en dar descargas a otra persona en la silla eléctrica 😯

(la chica sentada era una infiltrada del programa y fingía recibir la descarga, pero Raquel pensaba que era real)#Supervivientes2023#SVGala9 pic.twitter.com/TEkqWvyRMk — Apache (@Mapachewei) April 27, 2023

