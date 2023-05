Jorge Javier Vázquez destapa en TVE la fecha exacta del fin de su contrato en Mediaset

Jorge Javier Vázquez ha dejado por un día Telecinco y el universo Mediaset y ha visitado TVE. Así, el catalán, cambiaba por un día las instalaciones de Fuencarral por el comedor de Torrespaña como invitado de ‘La matemática del espejo’, el programa de entrevistas de Carlos del Amor en La 2.

Ya nada más empezar el programa, Carlos del Amor bromeaba con el tema de los «cebos». «Jorge Javier es un maestro en el cebo y nosotros vamos a jugar a cebar. Un buen cebo sería Jorge Javier Vázquez en TVE. Jorge Javier pillado en la cafetería de La 2», bromeaba el periodista del ‘Telediario’.

«Y otros medios serían ‘con nuestros impuestos pagamos a Jorge Javier Vázquez en La 2», apostillaba Jorge Javier. «Pero el cebo sobre el futuro profesional lo vamos a dejar para el final. No me lo revientes», le pedía Carlos del Amor. «No, si ya tengo la respuesta pensada y preparada. Se está hablando tanto que ya no tengo más que pensar sobre ello», ironizaba el catalán en alusión a los continuos rumores sobre su despido de Mediaset.

Y es que si hay algo que se ha hablado mucho en los últimos meses es si Jorge Javier Vázquez será despedido de Mediaset en esta nueva etapa tras la salida de Paolo Vasile. No obstante, el presentador ya contaba recientemente en una entrevista en Lecturas que tiene buena relación con Alessandro Salem, el nuevo consejero delegado de Mediaset y que los rumores sobre su futuro a día de hoy son infundados.

Jorge Javier, alto y claro sobre su futuro: «Me quedan dos años de contrato»

Por eso, antes de terminar la entrevista, Carlos del Amor ha sido claro y directo. «¿Vas a seguir en Mediaset?», le preguntaba. «Pues chico yo tengo contrato. Me quedan dos años de contrato, me queda hasta 2025», respondía Jorge Javier dejando por primera vez claro cuándo se acaba su contrato con Mediaset.

«Así que supongo que sí. Lo que decidan bien estará. Yo trabajo en televisión, la televisión no es mía. Llega un equipo directivo y entiendo que el nuevo equipo directivo querrá hacer con la gente que está trabajando o con los muñecos que salimos en TV lo que quieran», proseguía diciendo Jorge Javier al respecto.

https://twitter.com/la2_tve/status/1653866141884772361

«Que el equipo directivo quiere contar conmigo perfecto. Que entienden que pertenezco a otra época y que esta época ya no casa con lo que hacen pues también perfecto. Yo eso lo tengo muy claro desde que empecé a trabajar en televisión. Yo voy allí, procuro dar lo mejor de mí y entregarme más y no caer en la monotonía y el día que decidan que no quieren contar adiós. También puede ser que yo me levante un día y diga ‘¿tengo que continuar?’ Uno a veces puede pensar ¿estoy en mi sitio?», concluía el presentador.

Asimismo, sobre la nueva etapa que vive Mediaset, Jorge Javier no ha dudado en hablar indirectamente de uno de los cambios que para él y para los compañeros de ‘Sálvame’ fue muy duro: el despido de las sastras y del equipo de maquillaje y peluquería. «Ahora estamos en otra época pero Mediaset siempre me ha gustado porque era como una fábrica a la que ibas a ver a tus compañeros. Lo que me gustaba de esa televisión era llegar y encontrarte con tus compañeras de la fábrica», terminaba recalcando.

Y para terminar la entrevista, Carlos del Amor tenía una última sorpresa para Jorge Javier Vázquez. Y es que como sus compañeros de Mediaset dicen que canta mucho por los pasillos, el presentador de La 2 le sorprendía con la visita de Vicco. Así, el catalán cumplía su deseo de conocerla y terminaba cantando «Nochentera» con ella.