Jorge Javier y su revelación jamás hecha de Paolo Vasile por la que quiso irse de Mediaset

Hace unos días Diego Arrabal volvía a poner sobre la mesa que Jorge Javier Vázquez será despedido de Mediaset. Y este miércoles, el propio presentador habla en su exclusiva en la revista Lecturas en la que enseña su nuevo rostro tras realizarse una blefaroplastia de su relación con la actual cúpula directiva de Mediaset.

Pero además durante dicha entrevista, Jorge Javier Vázquez confiesa por primera vez que estuvo a punto de marcharse de Mediaset en dos ocasiones. Tampoco tiene reparos en contar que Paolo Vasile decidió castigarle a raíz de su controvertido comentario en ‘Sálvame’ de que era «un programa de rojos y maricones».

«Estábamos en pandemia, él estaba viviendo en Roma y acostumbraba a enviarnos, a los que conseguíamos buenas audiencias, un mensaje. Tenía una relación muy fluida con él y cesó. Lo pasé muy mal», relata Jorge Javier Vázquez en la entrevista.

«A raíz de la frase de ‘rojos y maricones’ me dejó de hablar dos meses. Estaba dispuesto a renunciar a cinco años con mi sueldo garantizado. Era mucho dinero. Le pedí que no volviera a castigarme con su silencio. Pero lo volvió a hacer», prosigue contando Jorge Javier Vázquez.

Los dos enfados de Paolo Vasile con Jorge Javier

Y es que después de ver cómo Paolo Vasile no le contestaba ni hablaba con él, Jorge Javier se armó de valor y le envió un correo electrónico. «Aunque haya acabado de firmar mi contrato de renovación, me quiero ir, no quiero trabajar en una empresa en la que se me castiga de esta manera«, le escribió. Al poco, Vasile le llamó. «Espero que no vuelva a pasar’, le dije. Si volvemos a tener un desencuentro, me llamas y me dices: ‘Esto no me gusta’. Pero no me lo vuelvas a hacer», rememora ahora Jorge Javier Vázquez.

Pero Paolo Vasile se lo volvió a hacer. Y una vez más por un comentario en clave política. Se produjo cuando en un Deluxe, el presentador soltó que «ahora la gente en vez de ir a Supervivientes quiere ir al Zendal a adelgazar». En aquel momento, el CEO de Mediaset le pidió a Jorge Javier que rectificara y como no lo hizo volvió a castigarle con el silencio.

Y una vez abierta la veda a contar su relación con Vasile, Jorge Javier también recuerda el motivo de otro de sus enfados. Y es que según cuenta el catalán, el italiano se cabreó con él por acudir a un mitin de Ángel Gabilondo. «Llamó a otros para manifestar su cólera. Yo decía: ‘Es mi vida privada'», asevera.

Pese a que llegó a amenazar con marcharse de Mediaset en dos ocasiones, Jorge Javier Vázquez al final siempre terminó quedándose y renovando su contrato. «Paolo logró que todos tuviéramos una dependencia extrema, a lo largo de los años forjó un entramado emocional que hacían que dependiéramos muchísimo de él», sentencia al respecto.

Su futuro en Mediaset y hasta cuándo tiene contrato

Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre el futuro de Jorge Javier Vázquez y que los nuevos directivos de Mediaset no le tienen mucho afecto. Algo que ahora el catalán desmiente rotundamente. «En nuestro primer encuentro sucedió algo inesperado que me dejó bloqueado, sin palabras. Jamás en 20 años me había pasado algo así. Me preguntó: ‘¿Qué opinas?’ Me quedé en blanco. Vasile jamás me pidió mi opinión de nada«, concluye sobre su primera reunión con Alessandro Salem.

Asimismo, pese a que tiene contrato hasta 2025, Jorge Javier tiene claro que todo puede acabarse. «Yo no sé que va a pasar, pero yo tengo muy claro que Mediaset no es mía, que soy un empleado y que llegado el momento aceptaré lo que la cadena decida hacer conmigo”, asegura. «Yo me encuentro muy bien trabajando, tranquilo y me lo estoy pasando bien», sentencia.