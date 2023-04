Yulen Pereira deja a Anabel en la estacada con esta confesión sobre la razón real de la ruptura

Era una de las entrevistas más esperadas y por fin se ha producido. Yulen Pereira ha roto su silencio vía exclusiva en la revista ‘Lecturas’ sobre los motivos de su ruptura con Anabel Pantoja. El esgrimista ha estallado como nunca antes contra los ataques que está recibiendo.

Según el exconcursante de ‘Supervivientes 2022’, los motivos de la ruptura con la influencer son sus celos. «Sus celos me agobiaron. Discutíamos por sus inseguridades y se me empezó a hacer bola», asegura. Y pone un ejemplo: «Anabel me preguntaba: ‘¿Por qué no me has llamado, por qué no me coges el teléfono? Nunca le di motivos para que fuera celosa».

Además, deja claro que «nunca le fui infiel. Todo el mundo quiere que sea el malo. Llego a mi casa y se me caen las lágrimas». Sin embargo, no se muerde la lengua a la hora de contar sus intimidades con Anabel Pantoja: «Cuando estás con tu pareja te apetece besarla, darle conversación, dormir hasta las mil… y a mí ya no me nacía hacer eso con Anabel».

Yulen Pereira entona el mea culpa: «En la casa era un desastre»

Yulen Pereira también desvela cómo fue aquella primera noche tras haber roto con la sobrina de Isabel Pantoja, una noche que pasaron juntos. «Fue durísima. Anabel lloraba y estaba destrozada», reconoce. Y no duda en entonar el mea culpa: «No estaba preparado para convivir con una mujer. En la casa era un desastre. Lo dejaba todo por el medio y Anabel me echaba broncas».

El espadista también niega que exista el famoso chat del que se ha hablado en ‘Sálvame’ en el que, supuestamente, hablaba mal de su expareja: «¿Cómo voy dejar a alguien porque coma hamburguesas? Me acusan de gordófobo porque quieren que mi imagen quede por los suelos. ¡Que impotencia!», sentencia.