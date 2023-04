Un trabajador de ‘Supervivientes’ propaga lo que no se ve en pantalla y ya no hay dudas

Aprovechando un momento de ausencia de los concursantes, Álex, un miembro del equipo de ‘Supervivientes 2023‘ que se encarga de gestionar las redes y el contenido web del concurso, se ha colado en los refugios de los robinsones, tanto en Playa Royal como Playa Fatal, para exponer sus verdaderas condiciones de vida ante quienes no se creen que viven en pésimas circunstancias.

El trabajador ha empezado mostrando a cámara cómo es la vistosa cabaña del equipo royal, que cuenta con mayores comodidades y unas esterillas en cierto modo confortables. «En primer lugar, la cabaña no es muy alta. Como veis, yo que no soy un portero de la altura, casi toco. El que es un poco alto, tiene que agacharse. La verdad es que está muy bien. Hecha con hojas de manaca y buenos palos de madera», explica durante la inspección.

«Te estiras tú en esta esterilla, en la deluxe, aquí con tus dos colegas porque solo caben tres personas. Te podrías poner a leer un libro, te podrías poner a dormir, pero no, te pones a rajar de todos los compañeros porque no puede entrar nadie más porque ya sois tres», comenta con sorna Álex. Eso sí, según su relato, las vistas son espectaculares: «Te protege del sol, ves el lindo paisaje del Caribe, tiene doble puerta. Está muy bien equipada».

Y de la cara a la cruz: playa fatal. El grupo de supervivientes que allí habita apenas tiene ventajas y sus condiciones son mucho más extremas. «Directa del peor camping en el que hayáis estado», comenta el redactor que hace de reportero mientras exhibe lo minúsculo -apenas cabe una persona- e inhóspito que es este refugio. «Estoy viendo la cabaña y yo no sé cómo caben tres ahí. Luego cuando llueve salen mareados, no me extraña. Ya veis cómo estoy. No hay espacio para nada», apunta un Álex impresionado.

Hay que reseñar que uno de los requisitos fundamentales para convertirse en un buen superviviente es saber hacerse con un buen lugar para guarecerse del mal tiempo y no pasar tantas horas a la intemperie. Hay veces que las noches en Honduras se vuelven muy largas y difíciles de afrontar, especialmente si hay tormenta.

Es por eso que los concursantes se dejan la piel en cada juego de localización, ya que las cabañas de Playa Royal y Playa Fatal son muy diferentes como así ha exhibido perfectamente el citado trabajador del equipo. Un demostración que no deja lugar a dudas de la dureza del reality y que desmonta a quienes se atreven a cuestionar su autenticidad.