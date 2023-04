Sonsoles Ónega hace llorar a Joaquín: se deja el micro abierto y se le escucha decir esto

Este viernes, 21 de abril, Sonsoles Ónega entrevistaba en ‘Y ahora, Sonsoles’, a Joaquín Sánchez, después de que éste anunciara su retirada del fútbol tras 23 temporadas como jugador del Real Betis Balompié. Fue un día antes, el pasado jueves, cuando el bético comunicó en una rueda de prensa el fin de su carrera como futbolista.

La presentadora del programa vespertino de Antena 3 quiso saber qué es lo más duro de retirarse. «Lo más duro es tomar la decisión. Ya me rondaba la cabeza que mi despedida estaba cerca. Pero hasta que no tomas la decisión, no te das cuenta de lo difícil que es. Mi vida entera ha sido jugar al fútbol», reconocía el deportista.

Tras lo cual, Sonsoles Ónega le preguntaba por la opinión de su madre a esta retirada. Y ha sido entonces cuando Joaquín Sánchez no podía evitar emocionarse. «Mi madre no podía hablar, incluso no quería venir porque sabía que se iba a derrumbar. Ella lo único que desea es que yo sea feliz y la pobre lo ha pasado regular», aseguraba el sevillano, confesando lo mucho que ha afectado esta noticia a sus más allegados.

Joaquín Sánchez se rompe ante una pregunta de Sonsoles Ónega

Pero la pregunta que le terminó por romper fue cuando la presentadora quiso saber saber cuáles han sido los mensajes que ha recibido tras anunciar su retirada. Joaquín Sánchez reconocía que mucha gente le ha enviado numerosas muestras de cariño. Completamente roto por la emoción, destacaba lo siguiente: «Es que ha sido un día muy especial para mí. Sabía del cariño de la gente, pero no me lo esperaba a tanto nivel. He recibido vídeos de niños llorando que me encogían el corazón».

Sonsoles le agradecía al futbolista que entrara en el programa en unos días tan complicados para él. No obstante, le recordaba que ahora se abre para él una posible carrera en televisión: «En Antena 3 ganamos por verte en los pasillos, a partir de ahora, quizás un poco más». Ante esto, él se limitaba a responder con un escueto: «ojalá».

El micro abierto de Joaquín

Justo cuando Sonsoles ya se había despedido de Joaquín Sánchez, se colaba el micrófono abierto del futbolista cuando creía que ya no se le escuchaba. «Ay dios mío que me has hecho emocionarme otra vez», soltaba el del Betis sobre las preguntas de Sonsoles que le habían vuelto a hacer llorar.

«Bendito micro abierto, nos emocionas tú todo el rato Joaquín y va a ser un placer verte por aquí», contestaba Sonsoles Ónega al escuchar lo que había dicho su compañero de cadena. «Se ha colado el sonido», explicaba la presentadora a los espectadores para que entendieran lo que había sucedido.