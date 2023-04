Sonsoles Ónega reprende a un tertuliano por lo que suelta de Tamara Falcó: «En la tele no»

Si algo ha demostrado Sonsoles Ónega en su programa en Antena 3 es que no tiene reparos en enfrentarse a nadie. Ni a la directora Patricia Lennon, ni a sus colaboradores ni a sus invitados. Y eso es lo que ha vuelto a demostrar este viernes.

‘Y ahora Sonsoles‘ analizaba los últimos detalles sobre la esperadísima boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva después de que se haya sabido que Enrique Iglesias no acudirá al enlace.

En pleno debate, Dani Carande se hacía eco además de que Tamara Falcó está malita. «La pobre Tamara que está mala», comentaba el periodista de Diez Minutos. «Ya, ayer no pudo ir a El Hormiguero’, apostillaba Sonsoles Ónega. «¿Pero sabes por qué?», le preguntaba el colaborador antes de revelar lo que le sucedía a la Marquesa de Griñón. «Le ha sentado mal la comida de Bali y la pobre no está pasando unos días agradables», aseveraba el periodista.

Era ahí cuando tomaba la palabra Javier Cid para soltar un comentario que no le hacía ninguna gracia a Sonsoles Ónega. «Así ya no tiene que andar haciendo los filtros de Instagram y quitándose centímetros en las fotos», soltaba el colaborador provocando la risa de Marta Bolonio.

«Oye, ese comentario no me gusta en este programa«, le frenaba Sonsoles Ónega. «Pero oye, ¿no se hace unos filtros que se quita…?», trataba de justificarse Cid. «¿Lo que estás diciendo es que tiene que perder peso?», le preguntaba indignada Sonsoles. «No», respondía él. «Sí, sí. Lo has dicho Javier Cid y aquí cada uno pesa lo que le da la gana«, espetaba la presentadora.

Sonsoles Ónega se enfrenta a Javier Cid en ‘Y ahora Sonsoles’

Tras ello, Javier Cid trataba de justificar su comentario. «Pero la que hace eso es ella que se quita 20 centímetros», insistía el colaborador. «Pero tú has dicho que por eso, que yo interpreto por lo que dice Dani Carande que tiene gastroenteritis, está ahora mismo perdiendo algo de líquido y de peso y has dicho así mejor. Y no, y menos por una enfermedad Javier Cid», proseguía recriminándole la presentadora.

«Es que luego decimos que si los filtros, que si Maroto y la moto y resulta que en la tele decimos esto. Que ella haga lo que le de la gana, pero aquí en la tele no se dice eso», sentenciaba Sonsoles Ónega.