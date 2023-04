Sonsoles Ónega desaparece de su programa en Antena 3 y este es su imprevisto sustituto

Desde que Sonsoles Ónega fichó por Antena 3 y se puso al frente de ‘Y ahora Sonsoles‘, la presentadora apenas ha faltado a su cita con los espectadores. Tan solo faltó el pasado 3 de marzo. Así, Sonsoles no faltaba al programa ni en festivos ni durante las pasadas navidades.

Sin embargo, este jueves 6 de abril, Sonsoles Ónega ha vuelto a ausentarse de ‘Y ahora Sonsoles’ aprovechando que es Jueves Santo y que media España está de vacaciones y viendo las procesiones.

Así, la propia Sonsoles Ónega ya anunciaba este miércoles que se tomaba un breve descanso pese a que ‘Y ahora Sonsoles’ si se emitía este jueves. «Yo me voy unos días de vacaciones, así que mañana estarán bien acompañados con Bricio Segovia», adelantaba la presentadora.

De este modo, Bricio Segovia ha vuelto a tomar las riendas de ‘Y ahora Sonsoles’ como ya hiciera el 3 de marzo cuando Sonsoles Ónega también se ausentó del programa.

Miguel Lago hace pública la adicción de Sonsoles Ónega

Previamente, Miguel Lago ya le había soltado un dardo a Sonsoles Ónega por su marcha del programa. Fue precisamente al acabar la sección de Bricio Segovia en la que se dio la última hora de la situación de las carreteras por la operación salida de Semana Santa.

«Ay, ¡cómo están las carreteras en la operación salida! Nosotros estamos ya para coger carrerilla», comentaba Sonsoles Ónega. «Yo me voy ahora a las procesiones», reconocía Miguel Lago. «¿Y tú vas a descansar?», se atrevía a preguntarle a la presentadora. «Eso lo cuento luego cuando acabe el programa», le contestaba ella.

«¿Sí? ¿Vas a descansar tú?», se sorprendía Miguel Lago a lo que Sonsoles insistía diciendo que «sí». «No me lo creo, no me locreo. La workaholic (adicta al trabajo) esta…«, terminaba de decir el humorista desvelando así que Ónega es una adicta al trabajo.