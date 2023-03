Sonsoles Ónega se ha ausentado por primera vez como presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ en Antena 3.

Los espectadores de ‘Y ahora Sonsoles‘ se habrán sorprendido al ver que por primera vez desde que se estrenó como presentadora de Sonsoles Ónega, la conductora ha faltado a su cita con los espectadores. Y es que incluso los festivos en los que el espacio se ha emitido, Sonsoles no se tomaba vacaciones.

Sin embargo, este viernes 3 de marzo, Sonsoles Ónega se ha ausentado de su puesto como presentadora. En su lugar, aparecía Bricio Segovia, quien suele encargarse de su propia sección repasando algunas de las noticias más destacadas del día y de repasar algunos vídeos virales.

De este modo, Bricio Segovia se ha estrenado como presentador sustituto en ‘Y ahora Sonsoles’ después de que durante años ejerciera como corresponsal de Washington, Moscú y Nueva York para ‘Antena 3 Noticias’ y ‘Espejo Público’.

«Buenas tardes, no, no soy Sonsoles Ónega, le hemos dado el día libre«, comenzaba diciendo Bricio Segovia. «Pero soy yo el que les va a acompañar esta tarde. Tenemos un programón maravilloso, no se lo pueden perder», aseveraba el colaborador pidiendo a la audiencia que se quedara pese a la ausencia de Sonsoles.

Tras ello, Bricio Segovia ha seguido con el curso natural del programa saludando a los colaboradores sin dar más explicaciones sobre la ausencia de Sonsoles Ónega. De este modo, todo apunta a que la presentadora se ha tomado un merecido descanso tras varios meses sin parar ni cogerse vacaciones desde su fichaje por Antena 3.

Cabe recordar que cuando presentaba ‘Ya es mediodía’ y ‘Ya son las ocho’ en Telecinco, Sonsoles Ónega si cogía vacaciones siendo Marc Calderó el que tomaba las riendas del programa de mediodía mientras que por la tarde era Verónica Dulanto la que le sustituía.