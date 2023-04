Sandra Barneda dice basta en ‘La Isla de las Tentaciones’: su abandono en plena grabación

‘La isla de las tentaciones 6‘ ha acabado sus hogueras finales por todo lo alto con el enfrentamiento de alto voltaje entre Adrián y Naomi. Por si esto fuese poco, la entrega se ha despedido de los espectadores emitiendo un avance del próximo programa. Cabe recordar que tras abandonar la isla, Sandra Barneda vuelve a reunir a las parejas seis meses después para limar asperezas y resolver cuentas pendientes.

Nuevos encuentros que vuelven a estar marcados por la tensión. Sin embargo, en esta ocasión parece que los concursantes han sobrepasado los límites a tenor de la inesperada reacción de Sandra Barneda. La presentadora acostumbra a mantener las formas y no implicarse en las refriegas de las parejas. Sin embargo, algo ha hecho estallar a la comunicadora que ha abandonado la grabación tal y como se ha podido ver en el avance.

En las citadas imágenes se puede ver cómo Sandra Barneda se encuentra junto a David y Elena. La citada pareja, que fue la primera en abandonar por separado la aventura, volvía a reencontrarse con duros reproches. En esta ocasión el joven dejaba entrever una posible infidelidad por parte de Elena antes de entrar al concurso. «Está claro que quieres lavar tu imagen, ¿no?», le asesta ella.

Ante ello, David ha intervenido interrumpiendo el transcurso habitual de la grabación, lo que ha enfadado sobremanera a Sandra Barneda. «David, no te he dado pie», le ha afeado. Lejos de quedarse callada, la presentadora ha abandonado al tiempo que apuntaba: «¿Sabes qué? Que no te voy a escuchar. Es la primera vez que tengo que abandonar un plató».

No ha sido lo único que se ha podido ver en dicho avance puesto que también se ha dejado entrever una posible reconciliación de Álex y Marina. «Volamos juntos en el viaje», ha comenzado diciendo él. Ante ello, Sandra Barneda le ha preguntado a ella qué ocurrió y ésta ha contestado: «De todo».

Otra de las sorpresas del avance ha sido la declaración de intenciones de Adrián quien, a tenor de sus palabras, sigue sin superar a Naomi: «Te lo juro que yo venía aquí pensando que lo tenía todo superadísimo, que lo llevaba súper bien». Además, en dicho encuentro ha aparecido Keyla con munición contra Naomi a la que le ha arreado: «Hablas muchísimo de lealtad y la primera que ha hecho la ridícula y barriobajera has sido tú».

En la misma línea, se ha podido ver como la tentadora de Adrián se marchaba del salón arreándole una durísima indirecta a la que fuese pareja de su novio: «Naomi, te espera Napoli en el baño». Finalmente, dicho avance da muestra del amor entre Lydia y Manuel, quienes revalidan su relación frente a Sandra Barneda.