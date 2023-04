El desenlace real entre Naomi y Adrián tras ‘La Isla de las Tentaciones’ incapaz de imaginar

‘La isla de las tentaciones 6‘ está a punto de llegar a su fin en la parrilla de Telecinco. Prueba de ello es la emisión de las hogueras finales que ha reunido a las cuatro parejas restantes de la edición cara a cara en un encuentro marcado por los reproches y la tensión. Uno de los encuentros más sonados se ha vivido entre Naomi y Adrián puesto que desde el primer momento ambos han intercambiado sonoros dardos.

«No te puedo ni mirar del asco que me das. Te lo juro por Dios, siéntate», le ha contestado ella cuando él se ha levantado para saludarle con dos besos. «¿No puedes dejar todo eso al lado de verdad?», le ha arreado. Antes de que acabase, ella ha comentado: «No quería faltarte el respeto». En ese momento Adrián ha intentado tocarla cuando ella le ha afeado: «No me toques. Eh guapo, al tercer día te estabas morreando con una tía. Me ha puesto los cuernos delante de toda España».

«Y tú, ¿qué? ¿que eso te da derecho a hacer delante de toda España el puto kamasutra?», le ha afeado él. «Tendré derecho a hacer lo que me da la gana. Tú me pones los cuernos y automáticamente estoy soltera y hago lo que me sale del parrús«, se ha defendido ella entre gritos. Lejos de quedarse callada, Naomi ha proseguido diciendo: «Eres tan mala persona que esperabas que esperabas que me tirara llorando 20 días. ¿Pues que hago? Me lo paso bien, no me vas a amargar la puta vida. Ya lloraré en mi casa. ¿Que quieres? ¿Ponerme los cuernos y que me quede llorando? Tres veces he hecho el kamasutra. Le he dado tres veces la vuelta al libro».

Esta intervención de Naomi ha provocado la huída de Adrián, quien no ha podido intervenir y ha abandonado la hoguera exclamando: «¡Qué asco tío!». Por su parte, Naomi no ha podido ocultar su alegría por la huída de su hasta ahora pareja: «No tenía ni ganas. No le quiero ver ni en pintura». A pesar de ello, Adrián ha vuelto y ha podido comentar: «Aquí hemos vivido realidades paralelas. Has marcado unos límites que el día uno te has saltado». «Primero, estamos en ‘La isla de las tentaciones’ no en ‘La isla de los enamoramientos’. Yo me pongo a prueba que era a lo que veníamos. No sé si te has enterado si en tu villa era igual que la mía, pero los jueguecitos son los jueguecitos», le ha arreado.

En ese momento, Adrián le ha afeado que se hubiese pasado un hielo con la boca junto a otro. «Yo no me he pasado el hielo con la boca hasta que tú te has morreado», se ha defendido Naomi. Un hecho que Adrián ha calificado de mentira, lo que ha hecho que Naomi recule: «Bueno, como no me acuerdo bien…». Poco después, los reproches se han transformado en llantos. «En mi puta vida te habría puesto los cuernos tío. Yo te quería y también confiaba mucho en ti», ha pronunciado ella. «Y yo también confiaba en ti joder», le ha contestado él para, acto seguido, reprocharle su actitud con su tentador.

Lejos de llegar a un entendimiento, Adrián le ha reprochado su actitud a Naomi fuera de sí: «Tú tienes licencia para hacer lo que te dé la puta gana». «Porque me pones los cuernos», se ha excusado ella. Tras ello, Sandra Barneda ha interrumpido para emitir la primera tanda de imágenes. «Como si me hubiese montado una orgía. No tienes nada que decirme después de ponerme los cuernos», le ha soltado Naomi. «¡Creo que no eres consciente tía!», ha exclamado él. Poco después se ha podido escuchar uno de los comentarios más duros de Naomi: «Las imágenes son duras evidentemente. Sinceramente no me arrepiento de nada y me siento muy orgullosa. Mi felicidad no va a depender más de que un tío infiel me amargue la vida. Ahora estoy segurísima de que tengo más cuernos que un reno antes de venir aquí».

El momento más crítico de Adrián frente a Naomi

Las imágenes no han cesado y, por consiguiente, las reacciones. «Este chaval es un incoherente desde que hemos llegado aquí», ha criticado Naomi. Por su parte, Adrián ha confesado: «Venía con la intención de perdonar y de que incluso me pudiese perdonar ella». «Tú depende de cómo sale el sol te apetece estar con Keyla o conmigo», le ha arreado Naomi, quien tampoco ha dejado hablar a Adrian por sus innumerables reproches. De hecho, mientras se emitían algunas de las imágenes más duras de Adrián en la convivencia Naomi no ha parado y ha provocado que el joven estalle: «No sabes cómo lo he pasado tío. Vete a tomar por culo ya, todo el rato con lo mismo». «Me da mucha pena, pero me parece que es una persona demasiado incoherente», ha comentado visiblemente altiva ella.

«¿De verdad no me sigues queriendo?», no ha dejado de repetir Adrián al borde del llanto. «¿Puedes terminar? ¿Tú estás arrepentido desde esta mañana? Ahora ya no tienes que reprimirte más. Puedes irte a Canarios con tus perros, no con el mío. Que seáis muy felices Adrián», le ha espetado ella dejando al descubierto su lado más frío. «Se me ha caído el mundo encima. Sabía que iba a venir en este plan (…, pero yo tenía la esperanza de que vinieras, que me miraras a los ojos y vieras lo que siento por ti. Por favor, un ápice de amor, por favor. Lo siento», ha sollozado él. «¿Tú te crees que puedo estar contigo después de ver esto?», ha contestado ella.

En la misma línea y visiblemente afectada, Naomi ha comentado: «Para mí sí eres el amor de mi vida tú. Quería venir aquí y ver que podía confiar en ti y luego casarnos y hacer todos los planes que teníamos. Yo estaba viendo que te estabas enamorando de otra persona. Yo he tenido un tonteo y un calentón, ¿qué pasa? No pasa nada… Siempre estás igual. No puedo perdonar más ideas de cabeza tío». Tras ello, Sandra Barneda le ha preguntado si está enamorada de Adrián, a lo que ella ha contestado afirmativamente.

La determinante decisión final de Adrián y Naomi

Llegados a ese punto, la presentadora les ha preguntado cómo quieren abandonar ‘La isla de las tentaciones 6’. El primero en responder ha sido Adrián: «Yo ahora mismo querría irme de aquí con ella y hacer como si no hubiese pasado nada. Quiero irme con ella, aunque no me va a perdonar en la vida tío. Me iría con ella, de verdad. No me imagino una vida sin ti». Por su parte, Naomi ha contestado: «A mí también me encantaría irnos a casa y hacer como que no ha pasado nada, pero sí ha pasado. Tengo que ser inteligente y pensar en mí. Esa vida con él no sería feliz porque no lo podría olvidar nunca y yo me quiero ir sola». Tras esto, los dos se han fundido en un emotivo abrazo que ha hecho llorar a la propia Sandra Barneda.

Sale al descubierto la relación actual entre Adrián y Naomi

A pesar de las broncas que han protagonizado dentro del programa y de su dramático final, parece ser que en la actualidad Adrián y Naomi han decidido apostar por su relación. Así lo señala La Cuernis, perfil de Instagram con fama en destapar exclusivas sobre la vida sentimental de los participantes de realities como ‘La isla de las tentaciones’. Dicha cuenta ha colgado una publicación que enseña que ambos han subido recientemente stories en las mismas ubicaciones: concretamente en un viaje a Cuba. Unas fotografías que evidencian la nueva oportunidad que Naomi y Adrián se han dado tras su paso por ‘La isla de las tentaciones 6’.