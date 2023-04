Paloma García-Pelayo: «El equipo de Ana Rosa es el mejor que hay trabajando en la televisión»

Paloma García-Pelayo siempre quiso ser periodista. Fue vocacional. Desde muy jovencita le gustaba mucho leer, le atrapaban las historias y en su casa siempre se oía la radio. Su padre trabajaba en el medio y diariamente había una radio puesta. Desde que era pequeña ese interés se le fue inoculando. Y no lo dudó: cuando llegó el momento de escoger carrera se decantó por Ciencias de la Información.

Empezó a trabajar en el tercer año de carrera enfrentándose a veranos duros, horas y horas de intensas guardias y cubriendo todo tipo de noticias con una cámara en mano. Sobre esos primeros pasos, se queda con el aprendizaje que le brindaron las coberturas y el tener el placer de conocer a cantantes, famosos, artistas, arquitectos, decoradores…

Lo que más le impactó fueron los primeros atentados de ETA. Nos relata que, temblando, cubrió al menos cinco de ellos y que el que le marcó especialmente fue el de la República Argentina. Recuerda que la primera vez que subió a un helicóptero militar fue cuando el hoy rey Felipe VI ingresó en la academia de Zaragoza. Era la única mujer. Solo había reporteros.

Cuando acabó la carrera se introdujo en la agencia Korpa y, a partir de ahí, emprendió el rumbo a la crónica social. Pero entretanto también trabajó para Diario Sur y una de sus mayores coberturas fue cubrir la noche electoral en la que Jesús Gil ganó las elecciones de Marbella contra todo pronóstico al frente del Grupo Independiente Liberal. Fue una responsabilidad que nunca olvidará y que le llevó a permanecer allí cuatro años haciendo información municipal. De ahí su gran bagaje para cuando estalló el caso Malaya más tarde. Una operación contra la corrupción urbanística en España que fue muy mediática y que acabó con Julián Muñoz e Isabel Pantoja en prisión.

Paloma García-Pelayo acumula más de dos décadas en televisión. Pero reconoce que en el fondo le ha gustado más estar detrás de las cámaras. El origen de su saltó a la pequeña pantalla reside en una prueba «por curiosidad» en el programa ‘Con T de Tarde’ de Terelu Campos en Telemadrid. Y fue empezar ahí y, enseguida, le llegó la llamada de Xelo Montesinos, directora de la productora de Ana Rosa. Le transmitió que le gustaría que estuviera en su equipo y no lo dudó. Aunque era muy novata en el medio, conocía lo que se requería para estar ahí. Así empezó a trabajar con Ana Rosa Quintana. Primero en su etapa en Antena 3 y, después, en Telecinco.

¿Cómo es trabajar con Ana Rosa?

Trabajar con Ana Rosa es un privilegio y trabajar con el equipo que hace ‘AR’ es un privilegio aún mayor. Al final el programa es todo el equipo y es el mejor equipo que hay trabajando en la televisión actualmente. Ana Rosa es una periodista con mucho talento, pero sobre todo muy sensata y muy cercana. Yo tengo muy buena relación con ella y, sobre todo, la entiendo en cada momento. Me sorprende y cada día aprendo de cómo habla a las cámaras.

Creo que es la periodista más magnética para una pantalla. Habla con una naturalidad que es muy difícil de conseguir cuando se enciende el piloto rojo. La naturalidad y la espontaneidad de Ana Rosa creo que no la tiene ninguna otra presentadora en España. Hay muchas figuras y rostros muy populares, pero ella es así y detrás habla así, no imposta. Es como es.

¿Cuál es el secreto del éxito del programa?

Para mí algo muy importante cuando me presentaron el proyecto hace 18 años y me invitaron a participar es que era muy periodístico incluso en lo social. Empezó con periodistas, había directores de revistas, de agencias y Ana Rosa estaba muy involucrada en que la información se trabajara con rigor. Para mí es el único secreto.

Es cierto que se ha ido transformando y toda evolución es una transformación y empezaron a llegar al plató los protagonistas de la noticia. Se empezaron a mezclar los protagonistas con los periodistas y las opiniones con las informaciones. Dentro de esa evolución han acertado porque han sentado a protagonistas que eran un reclamo para la audiencia y ha funcionado. Ahí empezó a cambiar la forma de hacer crónica social.

¿Te imaginas este formato sin ella?

Yo no me imagino ‘El programa de Ana Rosa‘ sin ella porque es el programa de Ana Rosa. Por las circunstancias que todos sabemos se ha ausentado durante once meses. No podía ser de otra manera, pero era como si estuviera allí. El equipo trabaja con su sello, con su forma de hacer las cosas. Hay una forma de trabajar y una dirección que sabe muy bien lo que quiere, de quién lo quiere y cómo lo quiere. Y ese es el sello de Ana Rosa. Entonces, aunque haya estado en casa, yo sé que ella ha estado pendiente prácticamente de lo que pasaba casi a diario porque lo lleva dentro. Es de las periodistas que nunca puede desconectar del todo porque lleva la vocación dentro.

Pese a su ausencia, el programa se ha mantenido fuerte.

Estaba muy bien representada. Joaquín Prat llevaba la batuta perfectamente con Patricia Pardo. Son compañeros y compañeras que han estado tan a su lado que era como el piloto y el copiloto. El copiloto puede llevar la nave igual y así ha sido. Lo que mejor tiene Ana Rosa, aparte de su profesionalidad, es el equipo que ha conseguido formar y fidelizar durante tantos años.

Voces decían que Sonsoles podría ser una buena sucesora de Ana Rosa. Ahora, por motivos obvios, ya no sería posible. ¿Cómo afrontaste su salto a Antena 3?

Creo que Sonsoles tomó la decisión que tenía que tomar. Tenía sus razones y son cuestiones personales que ella tendrá que decir. En la casa le teníamos mucho cariño. Era una compañera fantástica. Evidentemente llegó como un rostro que prometía, llevaba muchos años trabajando en televisión y es estupenda. También es otra persona que tiene cierto magnetismo. Lo que pasa es que no con la misma experiencia delante de la pantalla que Ana Rosa. Yo me despedí de ella deseándole lo mejor porque se lo merece. Es una gran comunicadora también y son cosas que pasan.

Hablando de despedidas, ¿cómo viviste la de Paolo Vasile?

Cuando Paolo Vasile se fue toda la cadena lo sintió. Yo creo que ha sido el gran creador de la televisión de hoy como él mismo decía y se enorgullecía. Es el mejor eslogan que nunca jamás ha existido. Telecinco o Mediaset, la televisión de hoy. No la de mañana o la de ayer, sino la de hoy; la que está usted viendo y tiene delante. Creo que ha sido un profesional de una magnitud importante.

Siempre se siente cuando se va alguien de tanto valor, pero las etapas se inician y se acaban. Al principio, se vivió con cierta incertidumbre porque las noticias llegaron de repente y sin demasiadas explicaciones, pero luego todo acaba encajando. Era el momento. Han sido muchos años al frente de la televisión y yo creo que estamos en otra etapa ahora.

¿Se ha agotado su modelo de televisión?

Yo tengo mis dudas de eso. Yo creo que, como todo, son ciclos y etapas, pero estoy segura de que Mediaset encontrará la fórmula de renovarse porque tampoco es cierto que se hayan quedado en lo mismo. Es una evolución continua y estoy segura de que seguirá de una manera u otra. Eso sí, mejorando los formatos. Sé que hay muchos proyectos que están por llegar y muchos formatos que están por venir. Y bueno, lo que funciona, pues a quedarse; y lo que no, a mejorarlo.

Hay demasiados bulos y espero que sigamos haciendo la televisión de hoy. Es entendible que hay etapas que se acaban, nada puede ser eterno y en Mediaset tenemos los programas más longevos de la historia de la televisión. Yo misma estoy en un programa con 18 años. ‘Sálvame’ lleva más de una década. El ‘Deluxe’ igual y hay grandes programas y grandes profesionales detrás de ellos que se irán renovando.

Estoy segura de que Mediaset lo que va a hacer es encontrar la manera de mejorar. Es verdad que uno puede ver lo que quiera, es muy democrático y elige la cadena que quiere ver, pero yo creo que Telecinco continúa teniendo una legión de seguidores muy importante.

Apuntas a la llegada de nuevos formatos. ¿Qué programa te gustaría o cuál inventarías?

Me gusta ahondar en las historias de las personas que tienen algo que contar y fundamentalmente yo me muevo más en las celebridades. Yo creo que se echa de menos a gente que tenga cosas que contar, que conozcamos todos y que sean famosos por quiénes son y no simplemente que son famosos porque son conocidos. Una cosa es famoso de profesión y otra de profesión famoso. Ese es el programa que me gustaría.

Es verdad que está todo inventado, pero ahí tienes a un Risto Mejide que te sienta en un sofá y se pone delante a personajes a los que se les ha entrevistado un millón de veces y les da una vuelta. Yo creo que una entrevista puede ser siempre atrevida y novedosa. Mientras sea respetuosa, vale todo. Lo único que hay mantener es el rigor y el respeto.

Y también me gustaría, aunque no siempre son atractivos para la audiencia, los programa de denuncia, de divulgación, de cosas que pasan en el mundo. Me refiero a esos programas de problemas de gente, de fraudes que se descubren, como los que hacía Mercedes Milá, a la cual admiro un montón. Estos programas enriquecen.

¿Información o entretenimiento?

Es necesario el entretenimiento. La gente no sabe la cantidad de personas que te paran por la calle valorándolo. A mí incluso me han mandado mensajes para compañeros. Recuerdo una ocasión en la que una chica me pidió que transmitiera una gratitud inmensa a Mila Ximénez porque le había salvado de una depresión. Yo me quedé impactada, pero me di cuenta a la vez de lo maravilloso que es el entretenimiento y de lo que acompaña en las casas. Ayuda y cura. Por supuesto, la gente es libre de elegir lo que quiere ver, pero este modelo que dicen que se está gastando veremos si realmente es así o si larga vida.

La tele es cíclica.

Esto es como cuando mejoras una receta. Haces algunos cambios, le das un toque o implementas algo y al final sigue resultando igual. Yo que soy una defensora de la información y el rigor, veo el entretenimiento como algo básico y que se debe mantener sea como sea.

Fuiste una de las voces más sonadas y autorizadas de la docuserie de Rocío Carrasco. ¿Qué balance haces?

Para mí ha sido formar parte de una historia que, por primera vez, se contaba en televisión. Yo aporté información y todos los datos recabados durante años. Y felizmente he visto cómo una cadena se lo echaba a la espalda para darlo en prime time. Rocío será una referencia para miles de mujeres que se han sentido maltratadas y que, aun acudiendo a la Justicia, no se han visto amparadas. Yo me he limitado a ofrecer información y, para mí, ha sido estar en un formato en el que, según se empezó a emitir, logró una reacción tan importante como el incremento de llamadas al 016. Solo por eso hay que guardarle mucho respeto. Para mí ha sido muy importante el programa y ha abierto mi perspectiva en la forma de trabajar.

¿Cómo se fraguó el fichaje como colaboradora?

Yo llegué al estreno por casualidad. No te lo vas a creer pero llegué por casualidad. Recibo la llamada del director del programa un sábado, justo un día antes del estreno. Yo había visto el avance en ‘Sálvame’ como todos, con el anuncio de la serie y la reacción de Antonio David según se veían las primeras imágenes de Rocío saliendo del camerino poniéndose el traje fucsia. Y, al verlo, dije simplemente ‘pues van a dar una serie’. Además, como era con otra productora con la que yo trabajo puntualmente y desconocía sus entresijos, pues no tenía más información.

Yo estaba como cualquier sábado que no trabajas. Me llamó a mediodía el director y me dijo: ‘te necesito, quiero que estés en el estreno’. Y respondí: ‘¿No me digas? Queda muy poco tiempo y no me he preparado nada’. Y me contestó: ‘No, si es que no te tienes que preparar nada, nadie sabe nada, lo vais a ver todos en directo’. Realmente estaba previsto que fuera Mila Ximénez, pero Mila estaba ya mal, ese día no se encontraba bien y era imposible que asistiera al estreno. Así que yo fui suplente si me permites la palabra. Yo ese día fui en sustitución de Mila.

Me quedé impactada con el testimonio y, además de que fue un impacto escuchar que se había sentido maltratada o que le separaron de sus hijos aparte del intento autolítico, me di cuenta de que no estaba preparada para abordar determinadas cosas. Yo no sabía algunos términos que allí se manejaban como la violencia vicaria. No sabía lo que era la luz de gas o si lo sabía era por encima. Fue como abrir la perspectiva y, desde entonces, fui a todos los programas. La dirección quiso contar conmigo y yo me preocupé de formarme en lo que estaba pez y me dio seguridad de entender mejor las cosas. Creo que ha sido muy importante que un problema tan serio y dramático ocupe un prime time.

¿Crees que el documental ha servido de reparación para Rocío Carrasco?

Ella sigue trabajando en su reparación. Creo que ha avanzado mucho. Se ha alejado de su discurso y de la historia porque ya la ha contado y se le ve con una alegría y una sonrisa con la que no se le había visto antes. Ella ya lo dijo, que tiene que seguir viviendo con lo que tiene. Y lo que tiene es a su marido, a su familia, a sus amigos y amigas y a los compañeros de trabajo. Es la vida que tiene. Que al menos viva eso sin miedos, ni terror, ni angustias y que viva lo más feliz posible.

Hace un tiempo dijiste que la historia se repite con Olga.

Yo lo que planteaba es que la historia se repite y venía a cuento por la aparición de la hija menor que tiene en común con Antonio David y que apareció en redes en compañía de Marta Riesco, que no es la madre; y que había un intercambio económico y parecían imágenes patrocinadas. A mí me pareció que podía tener cierto paralelismo: el manejar a unos hijos en beneficio propio sin tener en consideración los deseos y la madre de esa criatura. Por eso creo en el paralelismo porque el nexo es uno: Antonio David Flores.

Carlota Corredera o Ana Bernal-Triviño han manifestado el alto precio que han pagado por la docuserie de Rocío a propósito de la polarización que ha existido.

Yo creo que Carlota como presentadora hizo bien su trabajo, defendió muy bien el formato y lo dio todo porque creyó en lo que hizo y ha tenido que enfrentarse a esa polarización y desgraciadamente hay quien no la entendió. Y Ana es una profesional y por encima de cualquier crítica hace un magnifico trabajo, conoce muy bien las realidades de mujeres maltratadas y, aunque mucha gente le criticó, ella estaba por encima de cualquier crítica porque los datos que daba son incontestables.

¿Tú te sentiste igual?

Yo lo desarrollé de otra manera. Piensa que yo fui compañera de Antonio David Flores, vecina de plató en algunos casos y en otros incluso lo entrevisté. A Rocío no. Nunca la entrevisté, nunca había coincidido con ella ni había tenido trato hasta muchísimo después. Cuando entro en contacto con ella ya estaba la serie en marcha. Aunque se crea lo contrario, pero es la realidad. En ocasiones, sobre algunos de los datos o de las aseveraciones que yo hacía, ella me decía que se se sorprendía de dónde lo había sacado porque ella sabía que no me lo había contado.

Y sobre si me he sentido así, yo supongo que no le habré gustado a todo el mundo pero hice mi trabajo como una periodista que vivió muchos de los acontecimientos que allí se expusieron. Por lo tanto tenía mi experiencia propia y, por supuesto, la personal con Antonio David porque él me engañó y yo, al descubrir su engaño, entendía que tenía que defender la verdad. Yo siempre he intentado contrastarlo todo con él, con su abogada, hasta que llegó un momento que no cogían teléfono.

Yo creo que se puede no estar de acuerdo en cómo uno piensa, en cómo se expresa o en cómo presenta, pero lo que no se puede es faltar al respeto. Creo que en este asunto ha habido gente que no ha respetado cosas muy básicas y muy sagradas.

Hablas de tu relación en el pasado con Antonio David. En la segunda docuserie cuentas que tú misma le facilitas el número de teléfono de Amador Mohedano cuando Rocío Jurado estaba en Houston muy delicada tratándose el cáncer.

Cierto. Fue con toda mi buena fe. Si tú vieras lo apenado que parecía. Entonces a mí de natural me salió preguntarle ‘¿pero tú no hablas con ellos?’. Y me dijo que no. Entonces a mí me pareció de humanidad decirle: ‘pues si quieres yo te facilito un teléfono’. Fue por facilitarle el que se pusiera en contacto con la familia y lo hice con toda mi buena fe.

Hemos hablado de la encomiable labor de Telecinco con un testimonio como el de Rocío en prime time. Pero hubo grandes críticas por el tratamiento que se hizo después con el programa especial de Olga Moreno.

Las opiniones y las críticas son libres y tienen que existir, pero creo que al final lo que ha hecho la cadena es darle espacio a todo el mundo. Cuando Olga va a Supervivientes era un personaje más con reclamo porque era mujer de Antonio David. Y no pasaba nada porque era una concursante más. Pero cuando luego hacen esa entrevista, desgraciadamente Olga Moreno no hizo una entrevista libre, puso condiciones, pero creo que la cadena hizo simplemente su trabajo, que era llevar un personaje que resulta interesante para audiencia.

¿Que han tenido críticas? Efectivamente, puede ser que mucha gente no lo viera bien, pero la cadena tomó la decisión que tenía que tomar. Ella cometió ciertos errores en esa entrevista, pero fíjate las circunstancias: ella vivió un Supervivientes que era ficción y luego la realidad ha sido otra. Todo lo que mantenía entonces se le ha derrumbado y lo siento por ella.

¿Crees que veremos a Olga algún día en un plató contando su experiencia con Antonio David?

No tengo ni idea. No la conozco. Creo que seguro que es una mujer que está sufriendo en su parte. Quizás un día decida hacerlo o porque lo necesita o porque quiera descubrirnos la verdad. Soy incapaz de pensar cómo tiene que estar. Que se desmoronara todo después de haber apostado tanto por un hombre con el que se ha equivocado muchísimo…

También ella ha infligido daño a Rocío y ha sido una colaboradora necesaria.

Yo en lo que me baso para decir que ha sido cooperadora necesaria es porque está demostrada y judicializada la colaboración de Olga en el presunto fraude que cometió Antonio David al facturar ingresos no declarados y desviarlos por terceras personas. Y una de esas empresas era Olga Moreno. ¿Que cabe la posibilidad de que no se enterara de nada? Cabe, pero facturó a través de su empresa. Además, también era conocedora del alejamiento terrible de esos niños de Rocío y ella, que es madre, tenía que haberse planteado haber actuado de otra manera.

Cambiando de tema, no sé si eres de mojarte en política pero qué opinas de la polémica sobre la ley del ‘solo sí es sí’ y las discrepancias en el texto de la norma.

En esta polémica hay mucho de intereses de un lado y de otro por ver quién lleva la razón y de lo que se olvidan es precisamente del interés de que estemos protegidos. En este caso las mujeres. Se ponen a pelear y a discutir por la razón y se olvidan de la eficacia de las normas y que tienen que ser seguras. Si en esa ley, que tenía toda la buena intención de proteger más a las mujeres, se han detectado fallos o una rendija por donde se está sacando a violadores y a delincuentes a la calle, hay que enmendarla. No se puede mantener por querer tener la razón. Ahí están los egos y quienes sufren al final, en este caso, son las mujeres. A ver si de una vez encuentran la manera de ser efectivos. Esto no va de ser mas o menos feministas, sino de derechos humanos.

¿Te planteas o te has planteado dejar la televisión alguna vez?

No te digo que no a que alguna vez haya salido de un plató diciendo: ‘Dios mío de mi vida, qué duro es esto’. Pero mientras la vocación me acompañe y la ilusión no me abandone para seguir trabajando como a mí me gusta, seguiré encantada.