Miguel Lago pone el grito en el cielo y clama alto contra la «trampa» sobre Ana Obregón

Desde el pasado miércoles no se habla de otra cosa. La maternidad de Ana Obregón a los 68 años por gestación subrogada ha reabierto varios debates. Entre ellos el de los vientres de alquiler. Un tema sobre el que Miguel Lago no se ha contenido este lunes en ‘Y ahora Sonsoles’.

Lo hacía después de que Sonsoles Ónega entrevistara a Cristina Carmona, una mujer que tuvo a su hijo por gestación subrogada y se quejaba de que se hable de compra de bebés. «El debate ha de estar en la calle pero no con esa terminología, los niños no pueden ir al colegio y que un compañero les comente que él ha sido comprado y que sus padres han explotado a una mujer», se quejaba la mujer.

«Estoy un poco de acuerdo en que el niño no tiene la culpa. El otro día se lo escuchamos a Tamara Gorro, que a su hija le digan a tí te compró tu madre…», sostenía entonces Sonsoles Ónega. Mientras que Miguel Lago le contradecía asegurando que esto «en realidad es irrelevante».

Así, Miguel Lago no se contenía. «Que a mí me salga Irene Montero diciendo que todos los gallegos de 41 años… Es que a mí me importa tres pepinos. En este tema cada uno arrima el ascua a su sardina, todos tenemos nuestra opinión, nuestra historia y nuestra vida. Y estamos viviendo o al menos yo lo veo desde la semana pasada una trampa permanente que es llevarlo a la historia de Pepe, de Juan, de Ana o de Tamara«, defendía el colaborador.

Miguel Lago dice basta al tema de Ana Obregón con Sonsoles: «Me importa tres cojones»

«A mí me duele en el alma ver que ahora están saliendo todos los políticos españoles porque resulta que hay 1.000 niños que nacen por gestación subrogada y que se traen a España. Que estamos discutiendo permanentemente horas y horas de televisión de qué vamos a hacer con niños que no han nacido y en España sigue habiendo 40.000 menores en orfanatos», decía indignado Miguel Lago.

«En España sigue habiendo 15.0000 niños entre 0 y 5 años en orfanatos que no se pueden adoptar. Y hay 18.000 certificados de idoneidad, hay 18.000 familias que están esperando y sigue habiendo de 0-5 años 15.000 en orfanatos, 25.000 mayores de 7 años. A mí personalmente me importa tres cojones lo que está pasando sobre este tema porque estamos discutiendo sobre niños que no han nacido. Y estamos discutiendo sobre una mayoría, y en esto estoy de acuerdo, elitista que tiene la pasta y el capricho. Pero menos preocuparse de los que no han venido y más de los que están aquí», sentenciaba Miguel Lago muy dolido.