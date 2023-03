Sonsoles Ónega utiliza esta sentenciadora frase para decir lo que piensa de Ana Obregón

Al igual que en todos los programas de televisión, ‘Y ahora Sonsoles’ ha dedicado todo su programa a analizar la noticia de la maternidad de Ana Obregón. Así, Sonsoles Ónega debatía la información desde todos los puntos de vista tanto en la primera parte del programa como en el ‘Flash’.

Así, durante la primera parte de ‘Y ahora Sonsoles’, Sonsoles Ónega debatía el asunto con Miguel Lago y los periodistas Ángela Vallvey, Olga Viza y Bárbara Royo y con el filósofo Vico. Así, no dudaba en preguntarles si «¿no os impacta la edad de la madre?».

«Absolutamente. A mi en realidad es lo que más me impacta. La sociedad va por delante de las leyes, más allá del debate de la gestación subrogada. A mí la edad de la señora Ana García Obregón me parece una pasada», respondía Miguel Lago. «¿Y por qué no nos impacta la edad de los padres que hay con 80 o 70 años?», le replicaba Vallvey a lo que Sonsoles rápidamente respondía que «también lo es».

Tras escuchar como Bárbara Royo hacía referencia a que es obvio que la niña se va a quedar huérfana de madre muy pronto, Sonsoles Ónega tomaba la palabra para defender a Obregón. «Ana Obregón da muestras de ser una mujer que probablemente haya organizado todo y haya dejado todo atado y bien atado», sentenciaba.

«Qué demonios hacemos nosotros criticando»

Tras debatir desde todos los puntos de vista el tema sobre Ana Obregón y antes de desplazarse al set del ‘Flash’, Sonsoles Ónega no dudaba en preguntarles a varios miembros del público su opinión sobre la noticia del día. «¿Señora a usted que le parece todo esto?», le preguntaba a una mujer. «Estupendo», le respondía ella. «¿Si no?», insistía ella. «Me encanta», añadía Sonsoles. «Le digo lo de Ana Obregón, no el programa», matizaba Sonsoles por si no se había enterado bien.

Asimismo, Sonsoles Ónega también le preguntaba al hombre que estaba a su lado, que respondía que «por supuesto» después de que la presentadora le dijera si le parecía bien. La misma respuesta que le ofrecía a una chica joven del público.

«Pues entonces quiénes somos nosotros para criticar nada. Si a la gente le parece bien, qué demonios hacemos nosotros criticando«, sentenciaba Sonsoles Ónega dejando claro que no había que debatir tanto si las opiniones eran todas como las de su público.