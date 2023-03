Tamara Gorro asalta el directo de Sonsoles y se engancha con un tertuliano por Ana Obregón

El tema de Ana Obregón sigue siendo el protagonista de todos los programas de televisión. Así, Sonsoles Ónega volvía a dedicar el programa de este jueves de ‘Y ahora Sonsoles’ a analizar la maternidad de la presentadora y actriz por gestación subrogada a los 68 años de edad.

Sonsoles Ónega comenzaba la entrega de este jueves con Tamara Gorro. Y es que la colaboradora ha sido una de las que no ha dudado en posicionarse con Ana Obregón con un elocuente gesto en Instagram. Y es que Tamara tuvo a su hija por la misma técnica.

Tras una breve conversación con Tamara, Sonsoles Ónega la emplazaba a la segunda parte del programa en la que ella suele colaborar. Es decir en el ‘Flash’. Sin embargo, pese a no estar prevista su participación en el primer debate, Tamara Gorro irrumpía para enfrentarse con uno de los colaboradores de ‘Y ahora Sonsoles’.

Lo hacía después de que Antonio Naranjo pusiera el grito en el cielo porque Ana Obregón haya comprado a su niña. «No nos podemos engañar con conceptos que camuflan la realidad. La realidad es que el que tiene dinero pero no tiene las opciones naturales de tener un hijo se lo puede comprar. Y que generalmente quien hace de probeta es una mujer vulnerable. Esta es la norma y si aceptamos que se puede comprar un niño y alquilar una madre como sociedad estamos muy confundidos», sentenciaba el colaborador.

Al escucharle, Tamara Gorro quería intervenir tal y como la propia Sonsoles Ónega reconocía parando el debate. «Tengo a Tamara Gorro con quien vamos a hablar en nuestro tiempo de crónica social, porque me dicen que está enfadada con los argumentos que estás escuchando», le decía la presentadora dirigiéndose a ella que se encontraba entre bambalinas.

«Estoy nerviosa, estoy histérica y estoy ofendida«, aseveraba Tamara. «Dime por qué», le pedía Sonsoles Ónega a lo que ella replicaba que porque «yo no he comprado ningún bebé». «Yo no he comprado ningún bebé. ¿Y sabéis lo que estamos haciendo con esto? Fomentar odio», sentenciaba ella pidiéndole a Antonio Naranjo que le dejara terminar.

Tamara carga contra Antonio Naranjo ante Sonsoles Ónega

Tamara Gorro explota contra Antonio Naranjo en ‘Y ahora Sonsoles’

«No estoy de acuerdo», se escuchaba decir a otra colaboradora por lo bajo. «Odio. Es por lo que yo llevo luchando 7 años que tiene mi hija. Porque a lo mejor a mi hija mañana le dicen que es comprada. Y no solo hablamos de gestación subrogada, hablamos de adopción, la cual yo he estado sometida a ese proceso. He estado en los dos pero sin embargo he sufrido mucho más con la adopción porque me pidieron dinero con la gestación subrogada», se defendía.

«Yo en primera persona lo he dicho siempre si se regulariza la gestación subrogada seré la primera que yo geste para quién lo necesite. Eso se llama amor querido, no comprar bebés», decía muy indignada Tamara Gorro ante un Antonio Naranjo que trataba de replicarle sin que Sonsoles Ónega le dejara hablar en ese momento.

Así, Antonio Naranjo le pedía poder responder. «Déjame que la responda dos segundos», solicitaba el colaborador. «Luego ella va a explicar su experiencia. No tenía previsto que Tamara interviniera en esta parte del debate», explicaba Sonsoles Ónega. «La voy a contestar igual porque no me gusta quedarme con esta sensación», soltaba Naranjo. «Por supuesto que puedes contestar», le decía Sonsoles a su compañero.

«Ella lo siente porque es su familia y seguro que es una buena madre, pero repito lo mismo por mucho que diga Tamara de que se ofrecería para ser gestante, la realidad es que este trabajo lo hace gente vulnerable para gente con dinero. Esto es un negocio», sentenciaba Naranjo mientras Sonsoles Ónega recalcaba que también la adopción vale mucho dinero y muchos se tienen que ir fuera para conseguirlo.