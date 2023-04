Mercedes Milá emplea dos frases (y qué frases) cuando le preguntan por Ana Obregón

Mercedes Milá se suma a la extensa lista de personajes públicos que se han posicionado abiertamente sobre la maternidad subrogada de Ana Obregón y, pese a que la veterana comunicadora se caracteriza por no tener pelos en la lengua, sobre ese asunto prefiere mantenerse prudente y no prejuiciar la decisión de la bióloga.

Así lo ha expresado en Lecturas con dos frases inapelables. «No cuestiono a Ana Obregón. Ha hecho lo que necesitaba para sobrevivir», ha sentenciado. »Podemos discutir si la maternidad subrogada es o no correcta, o si es o no una explotación de la mujer. Si lo personalizamos en ella, creo que ha hecho lo que necesitaba para sobrevivir», insiste.

«Y, en ese sentido, lo respeto. Personalmente, ante el dolor tengo una manga anchísima», admite Mercedes Milá. En cambio, lo que no le termina de encajar es la postura que ha adquirido Alessandro Lequio en ‘El programa de Ana Rosa‘ desde que saltara la noticia.

Mercedes Milá no entiende la postura de Alessandro Lequio

«Sobre Alessandro Lequio quiero decir que me extraña mucho que una persona que llegó a llamar a Kiko Hernández para preguntar cómo lo había hecho con sus niñas (también por gestación subrogada), ahora se desmarque de lo que está pasando», reprueba la periodista catalana.

‘Eso sí, pese a entender y respetar a Ana Obregón, Milá asegura que «no dejo de pensar en las madres que aceptan esa subrogación cobrando un dinero mucho menor que el que seguramente cobrarán los intermediarios». «Dicho esto, hay muchos casos, y no todos son iguales», matiza. «Yo estoy rodeada de amigos que tienen hijos por esta vía y son felices. Yo no puedo criticar eso, es que es imposible, no me sale del corazón», zanja Mercedes.