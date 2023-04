El agobio de Mercedes Milá ante lo que Miguel Bosé llegó a verbalizar sin medias tintas

Miguel Bosé ha reaparecido en televisión este lunes, 17 de abril. Lo ha hecho en el programa de su amiga Mercedes Milá, en Movistar Plus +, ‘Milá vs Milá’. Todo iba sobre ruedas entre ellos, hasta que la presentadora ha sacado a colación el tema de las vacunas. Y se ha liado.

Cabe recordar que el cantante mostró claramente su postura anti vacunas durante la pandemia del coronavirus. Una posición que, como bien le recordó Mercedes Milá, hizo que su popularidad en España cayera en picado. La entrevista puso de manifiesto la enorme complicidad que hay entre ambos, hasta que la periodista quiso saber si se plantea regresar a España.

«A vivir es difícil», reconoce el cantante. Aunque asegura que quiere «mucho a este país, creo que es de los más bellos del mundo y espero que aguante». Pese a esto, cree que «está pasando un momento muy difícil». Sobre el Covid, Bosé confiesa que ese es «otro discurso». No obstante, la presentadora no ha querido pasar por alto el polémico tema, y le ha preguntado si eso incluía su «negacionismo» con las vacunas. Aunque en un primer momento su invitado ha sido reticente a contestar, finalmente ha entrado al trapo.

Mercedes Milá entrevista a Miguel Bosé

Miguel Bosé deja sin palabras a Mercedes Milá por su ‘negacionismo’

«Yo no voy a perdonar jamás a este gobierno, de la misma manera que no voy a perdonar jamás los ataques de una prensa en el momento en que tomé una postura que hasta entonces pensé que se podía pensar libremente. No se lo voy a perdonar. Jamás», ha sentenciado el cantante, cuya madre, Lucía Bosé, falleció de Covid durante la peor época de la pandemia.

En un tono bastante encendido, Bosé asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez «ha hecho muchísimo daño profesional, humano, social…». Además, afirma que esto se lo hicieron a él, pero pasó lo mismo «con médicos, científicos y una serie de gente que discrepábamos con fundamentos y argumentos para hacerlo». Según él, solo querían «denostarnos, ridiculizarnos».

Por si esto fuera poco, el cantante asegura tener razón en todo cuanto dijo: «Están callando todo lo que las vacunas están provocando: las taquicardias, las pericardias, los coágulos, los cánceres… todo esto que está pasando. Todo esto se sabe y se tapa». Unas palabras que Mercedes Milá escuchaba sin dar crédito a lo que su amigo estaba diciendo.

Según el artista, todo esto se tapa «porque hay por parte de mucha gente intereses creados». Ahí ha sido cuando ha atacado directamente a las farmacéuticas, «que son, primero de todo, empresas creadas para hacer negocio con nosotros. Nosotros no interesamos sanos».

Miguel Bosé estaba convencido de lo que decía, incluso quería enviarle información a Mercedes Milá, pero ésta, atónita y sin capacidad para verbalizar palabra, decidió finalmente cortar su incendiario discurso con un «no me agobies». Finalmente, pese a esta discrepancia de posturas, ambos acabaron fundidos en un tierno abrazo.