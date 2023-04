Nunca antes Miguel Bosé había hablado de esta forma sobre Nacho Palau: «Fue muy feo…»

Miguel Bosé ha roto su silencio acerca de su relación y ruptura con Nacho Palau. Lo ha hecho con su amiga, Mercedes Milá, en el regreso de ‘Milá vs Milá’, el programa que la periodista presenta en Movistar Plus+. El cantante habló como nunca antes sobre su relación con el exconcursante de ‘Supervivientes’.

La catalana introdujo el tema con mucha habilidad, consciente de que a Miguel Bosé no le gusta hablar de ello. Le recordó que su madre, la fallecida Lucía Bosé, le había dicho que hasta que no arreglase «lo de Nacho» no le volvería la voz. El diagnóstico de un cáncer de pulmón en verano de 2022 a su expareja, lo cambió todo, según reconoció él mismo.

«Siempre he tenido una relación… Nos hemos hablado… Pero es que había muchísimas tiranteces. Él destapó toda esa cosa tan indiscreta… Toda esa cosa que habíamos construido él la hizo pública. Fue muy feo. Como él era dueño de su parte, hizo con su parte lo que le pareció. En ese despecho, habló más de la cuenta. Cosa de la que ahora se arrepiente mucho», contó el cantante, haciendo referencia a una entrevista que concedió el escultor hablando sobre su relación sentimental.

Nacho Palau rompió «un pacto» de silencio, según Miguel Bosé

Además, Miguel Bosé reconoce que «estoy convencido de que la gente sabía cuáles eran mis gustos sexuales. Pero en ese momento España… Mira la de parejas que he tenido, de corto plazo, medio plazo y largo plazo, pero ninguna de ellas jamás contó nada». «A mí me dolió mucho que por un despecho contase cosas que habían formado parte de un pacto. Y rompió ese pacto. Y la traición es algo muy grave», sentenció el artista.

Si bien quiso dejar claro que «yo no soy rencoroso. En general los Aries no lo somos porque pagamos unas coces mal soltadas. Nada se queda dentro y nada se pudre. Yo le tengo mucho cariño. Tiene una pareja que es para comérselo. Le doy gracias a Dios que ha encontrado este amor. Se lo merece. Cristian es un chaval de oro. De oro. Yo le quiero muchísimo, y agradezco mucho que él se ha ocupado mucho de que esta relación se normalice. Sus hijos, los hijos de Nacho, lo adoran».

A raíz de esto, Mercedes Milá quiso precisar lo de los hijos de Bosé, que fue precisamente el motivo de disputa judicial. Palau lo demandó porque pedía que se reconociese la filiación de los cuatro niños, que nacieron mediante gestación subrogada cuando eran pareja, como hermanos e hijos de ambos. El escultor valenciano perdió la demanda.

«Yo he nacido para ser padre», reconoce el cantante

«Hijos también tuyos, por otro lado», le recordó la presentadora. «Y mis hijos lo adoran», reconoció Miguel Bosé. «Digo los cuatro», insistió Milá. «Los cuatro. Sí, sí, sí», terminó por admitir el entrevistado. Fueron 23 años juntos, pero no como pareja, como así dejó claro el cantante: «La relación de pareja fue corta. De pareja total. Y después había buen rollo, teníamos mucha complicidad, había una amistad que se creó, y decidimos hacernos compañía. Y ya está. Yo tenía mi vida y él tenía su vida».

Los niños llegaron en ese segundo momento de la relación: «Estábamos muy bien. Teníamos una amistad, y una gran complicidad, cuando decidimos hacerlo». Además, presumió de ser un padrazo: «Yo he nacido para ser padre. Yo no tengo nanny. Yo soy padre, soy madre, soy nanny y soy compañero para mis hijos. Cada vez que han tenido fiebre a las tres de la mañana, a las cinco de la mañana, al abrir los ojos allí estaba papá».