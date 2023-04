Miguel Bosé enfrenta la pregunta del millón por Mercedes Milá: «No vamos a discutir»

Solo queda una semana para que arranque la tercera temporada de ‘MiláVsMilá’, el popular programa de entrevistas que conduce Mercedes Milá en Movistar Plus+. Apunten porque el estreno tendrá lugar el próximo lunes, 17 de abril, y en la primera entrega contará con un invitado de excepción que dará que hablar: Miguel Bosé.

El cantante ha aceptado la propuesta de sentarse ante la veterana comunicadora y, por tanto, será él el popular rostro que abra la nueva tanda de emisiones -seis en su totalidad- que formarán parte de la nueva e inminente temporada. Su entrevista, desde luego, no dejará indiferente a nadie y más cuando se produce ante una periodista que destaca por su tono incisivo e incómodo en las mismas.

De hecho, en el breve avance que se ha mostrado, ya se atisba que habrá lugar para los momentos de tensión. «¡Qué guapa estás!», le piropea el artista. «¿Pero qué es lo que está pasando?», le pregunta sin rodeos Milá respecto a la devaluación que ha sufrido su imagen pública y las constantes polémicas en las que anda enfrascado en los últimos tiempos.

Miguel Bosé: «Creo que no vamos a discutir después de tantos años»

«Creo que no vamos a discutir después de tantos años», parece frenarle Miguel Bosé, muy fiel a su estilo. «Pero no me vuelvas loca porque me volvías loca eh», replica Mercedes. «Tú te vuelves loca fácilmente», termina diciendo él en ese pequeño adelanto de una entrevista que, sin duda, es muy esperada.

Una charla que, al mismo tiempo, será como un reencuentro. Un reencuentro porque entre Mercedes Milá y Miguel Bosé existe una relación más allá de lo profesional. Según informan desde la cadena, hablarán de polémicas entrevistas pasadas; se recordará la que la periodista catalana le realizó en su debut en Antena 3 en la década de los 90; se rememorarán momentos compartidos en común y reflexionarán sobre esas controversias del presente.

¡Solo queda una semana para la T3 de #MiláVsMilá! 👏



Además de Miguel Bosé, Mercedes Milá tendrá como invitados esta temporada en su característico sofá a Susana Estrada, Jimmy Giménez-Arnau, Antonio Resines, Lolita Flores e Iñaki Gabilondo.