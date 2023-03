Nacho Palau da una muy buena noticia tras siete meses de lucha contra el cáncer

Nacho Palau ha comunicado este miércoles 22 de marzo la mejor de las noticias para él y toda la gente que le quiere. El exconcursante de ‘Supervivientes‘ ha hecho público a través de sus redes sociales que después de siete meses de tratamiento contra un cáncer de pulmón, está curado.

Era el pasado 25 de agosto cuando, a través de un comunicado, Nacho Palau daba la noticia más dura de su vida: «Hola a todos queridos: Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato. Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad».

Siete meses después del comunicado, Nacho Palau está curado del cáncer de pulmón: «Qué sí, que estoy curado. Estoy muy feliz y agradecido por la tantas muestras de cariño«, ha escrito en sus redes sociales, donde confiesa que aún está cogiendo fuerzas: «Poco a poco recuperando fuerzas y ganas de hacer miles de cosas. Un beso muy fuerte y os voy contando».

Durante todo este proceso han sido claves sus granes apoyos. En casa ha contado con los ánimos de su novio, Cristian Villela, y también de su madre, Lola Medina. Nacho Palau siempre saca fuerzas por sus hijos: «Si me tengo que ir me voy, pero creo que lo estoy haciendo muy bien tanto con Ivo y Telmo, como con Diego y Tadeo, que están más lejos. La relación es maravillosa. Quiero recuperarme, estar fuerte otra vez y vivir».

Sigue la batalla legal con Miguel Bosé pese a su vuelco en la relación

En todo este proceso, también ha jugado un papel fundamental Miguel Bosé, que ha estado muy atento a la evolución de su expareja. De hecho, el pasado mes de febrero, el cantante ya apuntaba a que Nacho Palau se estaba recuperando: «Está estable, está bien. Hablamos mucho y está bien, que es mucho. Esto es reciente, de la semana pasada. Es una alegría».

De esta manera, atrás queda esa época marcada por la enemistad entre Miguel Bosé y Nacho Palau, enfrentados durante años por la custodia de sus hijos. Como el propio escultor confesó, el cáncer de pulmón que sufría les unió: «Sé que Miguel Bosé estará ahí si algo me ocurre«, declaró a Diez Minutos.

No obstante, a pesar del acercamiento, Nacho Palau ya dejó claro en ‘Déjate Querer’ que iba a seguir luchando por la vía judicial para que sus cuatro hijos volvieran a estar juntos: «El proceso no va a parar por mi parte porque creo que es algo que se tiene que lograr. No puede ser que por culpa de la inmadurez de mayores se separen nanos que no tienen culpa de nada. Me siento igual de responsable que Miguel… Con el tiempo lo hemos sabido llorar, pero lo hemos pasado muy mal. Hemos llorado mucho».