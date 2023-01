Nacho Palau hace esta declaración sobre Miguel Bosé que da un vuelco impredecible a su relación

Nacho Palau ha concedido una sincera entrevista donde habla en estos términos de Miguel Bosé y aclara su actual estado de salud tras diagnosticarle un cáncer.

El pasado mes de agosto, apenas unas semanas después de regresar a España tras su paso por ‘Supervivientes’, a Nacho Palau le diagnosticaron un cáncer de pulmón. En aquel momento, el escultor reconoció que se sentía «optimista, con ganas de vivir y de superar» la enfermedad. Para ello, decidió alejarse de la vida pública y así centrarse en recuperarse.

Ahora, cinco meses después de recibir el palo más grande de su vida, Nacho Palau ha concedido una entrevista a la revista Diez Minutos en la que relata cómo se encuentra en estos momentos tras haber terminado el primer ciclo de su tratamiento. Además, también ha desvelado cuál es la relación actual con su expareja, Miguel Bosé.

A lo largo de cinco largos meses, el exconcursante de ‘Supervivientes’ se ha sometido «a la vez» a un tratamiento de quimioterapia y a otro de radioterapia. Durante dicho tratamiento, «parecía que todo marchaba bien» y los médicos «estaban bastante contentos», declara. Sin embargo, el pasado mes de noviembre, al terminar el ciclo, sufrió «un bajón tremendo». Y en estos momentos está esperando los resultados para saber si tendrá que volver o no a retomar el tratamiento.

Así les contó a sus hijos que tenía cáncer

«En breves me llamarán para hacerme más pruebas», explica el escultor. Para él, lo más duro sin duda han sido las secuelas físicas que le ha dejado la enfermedad. Tal y como él mismo ha contado, ha estado “sin poder hablar” hasta hace una semana y media. «Un día reventé y dije que ya no podía más, pensé que me daba todo igual, simplemente sentí que no iba a poder. Fue el peor día, estaba con un amigo en casa y me rompí con él», recuerda Nacho Palau.

No obstante, hay algo bueno que ha sacado de esta experiencia, y es el haberse dado cuenta de con quién puede contar y con quién no. Su novio, Cristian, ha sido un apoyo fundamental. Le ha acompañado «a todos los ciclos» y le ha ayudado con los niños: «Estamos juntos, nos queremos una barbaridad».

Los pequeños veían en casa «cosas raras» y fue él el que quiso darles la noticia al poco de conocer su diagnóstico: «Mi madre estaba recién salida de un tratamiento contra el cáncer. Yo no estaba bien, y les expliqué que a papá le habían diagnosticado lo mismo que a la abuela, cáncer. Pero que no pasaba nada».

La reacción de sus hijos fue muy natural, además, él prefirió quitarles “importancia enseguida” para no asustarles: «Se lo conté de manera light y con confianza. Yo creo que ellos confiaron en mí y no se asustaron porque yo siempre pensé que me iba a curar y no me iba a pasar nada. A día de hoy aún no sé por qué ha ocurrido esto».

«Miguel Bosé ha estado muy pendiente de mí. Le adoro»

La parte positiva que saca de todo esto, ha sido sin lugar a dudas su acercamiento con Miguel Bosé, al que él considera el padre de sus hijos. «Miguel ha estado muy pendiente de mí. Le adoro», reconoce Nacho Palau. La expareja ha hablado «muchas veces» por teléfono y videollamadas, y asegura que el cantante ha sido «muy cariñoso» y ha estado en todo momento «muy pendiente» de él. «He tenido mis conversaciones con Miguel, y sé que si a mí me pasara algo, él estaría ahí (…) Yo creo que sí se haría cargo de mis hijos», confiesa.

No obstante, este acercamiento no cambia la situación judicial que existe entre ellos. Según el ex superviviente, «todo sigue su curso y una cosa no tiene nada que ver con la otra». El recurso de casación aceptado por el Tribunal Constitucional está «pendiente de resolver». Por el momento, no se ha declarado filiación aunque, según Nacho Palau, «está demostrada».

«Los niños eran un proyecto de familia. Lo que dice la sentencia es que somos padres de hecho, pero la ley española aún no permite que se de título a esta situación», explica. Pese a esto, insiste en que su relación con Miguel Bosé «es buena», ya que considera que llevarse mal con el padre de sus hijos sería «un error».

Por el momento, ambos continúan cumpliendo con las visitas que dictaminó el juez y «va a ser igual». Los periodos de vacaciones los reparten a la mitad, pero asegura que «nunca» se han puesto trabas para que los pequeños se vean «siempre que puedan».