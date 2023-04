Joaquín Prat se lanza a hacer esta atrevida pregunta a Alessandro Lequio y él se planta

‘El programa de Ana Rosa‘ ha hablado este lunes sobre El chico de las musarañas, el libro póstumo de Aless Lequio cuya presentación tendrá lugar el próximo miércoles, 19 de abril. Y Joaquín Prat ha aprovechado la presencia de Alessandro Lequio en el sofá del club social para formularle una atrevida pregunta.

Atrevida porque el conde ya fue muy tajante la semana pasada a la hora de poner límites a la prensa y a sus propios compañeros. Su línea roja es mantenerse completamente al margen de todo y no hacer ningún tipo de declaración pública en los medios de comunicación. Por ello, el presentador se arriesgaba a recibir un corte del colaborador.

«¿Tú Alessandro vas a participar de alguna manera en la presentación de ese libro?», se ha interesado. «Mira, yo por respeto a mi principio de silencio, necesito no hablar más», ha respondido Lequio de forma muy seria y categórica. «Es que sabéis perfectamente que esta ha sido mi postura desde el 13 de mayor de 2020», ha vuelto a insistir visiblemente hastiado.

Alessandro Lequio: «He realizado algún comentario puntual por la presión que he sentido»

«Y aunque en los últimos días he realizado algún comentario puntual por la presión que he sentido, mi deseo y sobre todo mi necesidad es no volver a hacerlo», ha sentenciado el tertuliano; frenando así cualquier futura interpelación a su persona sobre todo lo que tenga que ver con Ana Obregón y su hijo.

«Todo lo que piense y diga quiero hacerlo en la intimidad de mi familia que, para mí, es lo único importante», ha zanjado en ese sentido Alessandro Lequio. «Son iniciativas que toma Ana y que las dejas en sus manos», ha apuntado por su parte el periodista Antonio Rossi.

«Las presencias son las ausencias. La ausencia de Alessandro o no determinará o nos ayudará a entender su postura. Por supuesto, no quiero yo interpretar ni tu ausencia ni tu presencia, pero la gente va a tener una opinión en función de si vas a estar presente o no o de si te vas a involucrar o no en esta historia. Pero no porque consideres que esté bien o mal hecho, sino porque consideras que es un proyecto o una iniciativa personal de Ana Obregón», ha sacado como conclusión Joaquín.

«Lo explicó Alessandro Lequio el otro día muy claramente. A él cualquier recuerdo, cualquier imagen o cualquier contexto le duele y cada uno gestiona su dolor como puede. Ni siquiera como quiere, sino como puede», ha apostillado Ana Rosa Quintana. «Tampoco estuvo por ejemplo el día en el que se presentó la fundación y él había participado», ha recordado Marisa Martín Blázquez, subrayando que no necesariamente hay que prodigarse públicamente para involucrarte en un proyecto.