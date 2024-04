Alessandro Lequio clama que tiene un límite y dice ‘se acabó’ a Joaquín Prat al traspasarlo

Alessandro Lequio se ha mostrado más cortante y tenso que nunca a la hora de declinar las preguntas de Joaquín Prat en ‘Vamos a ver’ respecto a las palabras de Ana Obregón en ‘De Viernes’, donde dio pie a la especulación acerca de si el conde podría haber ido a visitar ya a su nieta Ana Sandra.

«En otras ocasiones, cuando le han preguntado a Ana, ella se ha dirigido incluso a cámara, creo que fue en ‘TardeAR’, y dijo que tu nieta te quería conocer o te estaba esperando para que fueses a conocerla. Ahora, ha contestado de una forma que invita a pensar que ya conoces a tu nieta o a la hija de tu hijo», ha señalado Joaquín Prat sin saber que iba a cabrear a su compañero.

Alessandro Lequio: «Mi sentido del ridículo tiene un límite«

«A ver cómo lo digo. Mi sentido del ridículo tiene un límite porque tener que responder una vez más a lo mismo hace que me sienta estúpido. De verdad, me siento estúpido«, ha estallado Alessandro Lequio, plantándose de raíz y diciendo ‘se acabó’ a las pretensiones de ‘Vamos a ver’ de querer confirmar con él si había acudido a ver a Ana Sandra de una vez por todas.

«La gente no se da cuenta, pero cuando sufres un gran duelo en la vida, el dolor no desaparece. Aprendes a convivir con ese dolor, pero no desaparece. Por eso, yo, desde el primer día, he dicho que no quiero hablar de nada que tenga que ver con mi hijo y eso voy a hacer. No voy a hablar de nada que tenga que ver con mi hijo, lo siento», ha sentenciado el colaborador muy serio, dirigiendo la mirada a la dirección del programa a modo de toque de atención.

«Pues ya está. Lo que pasa es que como va la madre de tu hijo al programa ‘De Viernes'», ha tratado de excusarse Joaquín Prat, sin saber qué más decir. «Ya, pero yo no soy responsable de eso, cada uno es responsable de su vida», ha replicado Alessandro Lequio, obligando a cambiar de asunto radicalmente.