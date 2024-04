Lo que se le oye a Joaquín Prat sobre Carmen Borrego compromete así a ‘Supervivientes’

Joaquín Prat ha puesto sobre la mesa lo que muchos sospechan de Carmen Borrego tras salir de ‘Supervivientes 2024’. Está en boca de todos. ¿Cómo es posible que recibiera una baja por salud mental y, tras su vuelta a España, su estado sea impecable en ese sentido a pesar incluso de todo el terremoto ocasionado por su hijo y su nuera?

Ana Herminia, pareja de Ángel Cristo, cuestionó esos ataques de ansiedad por los que tuvo que salir del concurso y le pidió en directo en la gala 7 del reality que enseñara el parte médico, acusándole de «estafar» a toda España con su participación. «Yo quiero que usted muestre el parte médico que va de plató en plató y estaba (en la isla) que se moría», fueron sus demoledoras palabras.

Pues bien, ese momento de gran tensión en plató se ha abordado en ‘Vamos a ver’ este viernes y Joaquín Prat ha destacado lo que muchos se preguntan cada semana. «Es verdad que, como Carmen llega de Supervivientes y se encuentra lo que se encuentra de su hijo, no se ha hablado lo suficiente de los motivos por los cuales se le da esa baja médica. Carmen luego viene muy recuperada, ¿no?», ha planteado el comunicador con sorna.

«Lo que yo he vivido allí con ella es que ha estado bastante mal y sé que ha tenido ataques de pánico y ha estado bastante fastidiada», ha defendido Kike Calleja. «Las dos semanitas, porque luego se fue», ha apostillado con cachondeo Antonio Rossi. «Cuando salimos del concurso todos tenemos acceso a terapia psicológica porque a unos nos cuenta más que otros adaptarnos a la realidad y a la vida normal», ha explicado Kike, subrayando que si a Carmen Borrego se le ve fuerte mentalmente no es porque estafó al equipo médico de ‘Supervivientes’, sino porque tiene asistencia.

«Lo que creo que quiere decir Ana Herminia es: ‘si tú estás trabajando en ‘Supervivientes’ y te dan una baja y llegas a España y ya no hay baja…'», ha apuntado Joaquín Prat, que por sus palabras se le ha intuido en línea con lo que había expuesto la novia de Ángel Cristo. No es la primera vez que el presentador de Telecinco se muestra incrédulo con los motivos reales de la marcha de Borrego.

«Porque no se adaptaba a una isla, no que no se adapte a un plató», ha matizado Marta López. «Para adaptarte a la isla de Supervivientes se necesita una adaptación y ansiedad tienen todos. Yo tuve un ataque de ansiedad que no sentía ni las piernas. Si estás malo para una cosa lo estás para otra», ha comentado Alexia Rivas en paralelo, mostrándose de acuerdo con Ana.

«¿Cómo sentaba cuando de repente Carmen era evacuada unos días y volvía con el pelo limpio, con crema?», ha planteado Pepe del Real con cierta malicia. «Yo es que cuando pasaban esas cosas no vivía con ella. Allí hay una dirección que toma las decisiones y yo no las voy a cuestionar. Si lo quieres cuestionar tú, pues hazlo», ha replicado Kike Calleja.