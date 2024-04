Ana, novia de Ángel Cristo, desentraña todo esto de ‘Supervivientes’ detrás de las cámaras

Ana Herminia, pareja de Ángel Cristo, se coronó en la séptima gala de ‘Supervivientes’ con su indigesto palo a Carmen Borrego por su obsesión contra su chico y por haber sido la encargada de liderar una campaña de odio y descrédito hacia él, envenenando y contaminando a los demás concursantes durante su efímera estancia en la isla.

«Nos estafó a toda España, está aquí sentada y fue a la isla a lo que mejor se le da, que es ir a poner a la gente tocando las palmas», soltó en plató. «Yo quiero que usted muestre el parte médico que va de plató en plató y estaba (en la isla) que se moría», clamó también sin cortarse. Una intervención que hacía referencia a los episodios de ansiedad que imposibilitaron la permanencia de Carmen en Honduras y que muchos espectadores han puesto en solfa.

Pues bien, fuera de cámaras, Ana Herminia se grabó un vídeo para redes dando explicaciones de por qué, a veces, Ángel Cristo se expresa de maneras que son malentendidas. «A Ángel le dio un ictus hace dos años y le cuesta mucho expresarse, y más en tensiones. Para él es muy complicado. Sobre la manera en la que a veces dice las cosas, yo les juro porque me quede paralítica ahora mismo que no las dice con mala intención», ha aclarado la joven.

«Se horrorizan con todo lo que Ángel dice porque ahora todo lo que Ángel dice es un horror, pero que le llamen psicópata, que le llamen machista, que le llamen gilipollas y que le llamen de todo está perfecto. Esto es durísimo, es de lo peor que me ha tocado vivir. Seguimos en la lucha, aunque he estado muy mal con la tensión alta y la espalda hecha polvo. Pero voy a seguir dando la cara por él le guste a esta gente o no le guste», ha advertido alto y claro.

«Aquí los maleducados son ellos, van de señoronas y de que son lo máximo y no. Se equivocan. Una señora con educación no insulta ni busca a palmeros para meter y meter el odio porque le dan voz (en los platós)», siguió largando la novia de Ángel Cristo en clarísima alusión a Carmen Borrego.

Por último, Ana Herminia ha agradecido a todos el inmenso apoyo que está recibiendo el concursante, que para una gran parte de la audiencia se ha convertido en su preferido para ganar la edición: «Gracias por el apoyo y a por todas. Yo sé que no estoy sola y que están ahí». Además, antes de despedir el vídeo, ha generado bastante intriga con su llamativo aviso: «Pronto habrá sorpresas». ¿Será que va a partir rumbo a Honduras próximamente para reencontrarse con él? Todo hace indicar que sí.

Bravisima Ana diciendo verdades como puños. No estás sola y Ángel tampoco. Le haremos ganador, cueste lo que cueste. De este barco no me baja NADIE. #SVGala7 #Supervivientes19A pic.twitter.com/S5nnVofDtr — Liv (@olivstorm) April 19, 2024