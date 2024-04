Ana, pareja de Ángel Cristo, deja muda a Borrego con lo que se atreve a decirle en ‘SV’

Carmen Borrego sigue dando de lo que hablar incluso alejada de los Cayos Cochinos. Precisamente durante la última gala de ‘Supervivientes’ la hija de María Teresa Campos ha recibido un palo por parte de la pareja de Ángel Cristo. Una intervención por la que ésta ha sido ovacionada y que ha dejado prácticamente sin respuesta a Carmen Borrego.

Todo ha sucedido cuando se ha puesto en cuestión el papel de Ángel Cristo en los cayos. El hijo de Bárbara Rey cada vez está siendo más cuestionado por sus compañeros al negarse de encargarse del fuego entre otras actividades. Dicho cuestionamiento se ha extendido hasta el plató puesto que Carmen le ha arreado, en primer lugar, un duro palo al joven que ha tenido respuesta.

«Es que no puede decir que no se puede mover con la espalda y luego bailar flamenco. Me creo una cosa o me creo la otra. Las dos cosas no me coinciden», ha reseñado Carmen Borrego. Una intervención que ha generado aplausos en plató y que ha elevado el tono del debate puesto que Ana Hermida, novia de Ángel Cristo, no se ha quedado callada.

Visiblemente molesta, la pareja sentimental de Ángel le ha afeado su comentario arreándole un gran zasca. «Señora, déjeme decirle que yo puedo mostrar el parte médico. Yo quiero que usted muestre el parte médico que va de plató en plató y estaba (en la isla) que se moría«, fueron sus críticas palabras. Una intervención que hace referencia a los numerosos episodios de ansiedad que imposibilitaron la continuidad de Carmen Borrego en el reality y que muchos han puesto en cuestión desde entonces.

Carmen Borrego se lleva el ZASCA de la noche



Grandiosa Ana 👏#SVGala7 pic.twitter.com/erf4PP9Yjo — Barbie B (@Darkname300) April 18, 2024

Poco después el enfrentamiento se ha recrudecido a cuenta de una nueva intervención de Jorge Javier. «Ana, ¿todo bien con Carmen? ¿Os habéis saludado durante la publicidad?», le ha planteado el presentador. Ante ello, Ana se ha preguntado: «¿Para qué? No entiendo para qué». En la misma línea, le ha vuelto a asestar un aplaudido zasca a Carmen Borrego: «Ella hizo su concurso, nos estafó a toda España, está aquí sentada y fue a la isla a lo que mejor se le da, que es ir a poner a la gente tocando las palmas».

«Eso lo dices por Kike, ¿no?», ha reseñado el presentador a lo que Ana ha contestado: «Por muchos ñ, porque se quedó esa contaminación allí». Dándose por aludido, Kike Calleja ha comentado: «Efectivamente, allí está lo que dices tú. La contaminación está allí». «Y aquí sentado», se la ha devuelto ella. Ante ello, el periodista e íntimo de Borrego le ha acusado: «Y tú preparándote montajes para cuando salga tu novio. Hombre, ellos tienen sus cosas pactadas, que lo sabemos todos».