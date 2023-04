Marisa Martín-Blázquez hace esta revelación sobre Ana Obregón que da un vuelco impredecible

Mucho se está hablando desde que el pasado sábado Informalia publicara que Ana Obregón habría registrado a su hija con el nombre de Ana Lequio Obregón. El debate está en si Lequio es parte del nombre o es el primer apellido de la niña. Tras todos los rumores, Marisa Martín-Blázquez ha tratado de poner luz este lunes en ‘El programa de Ana Rosa‘.

Y es que, sin duda, el tema del nombre de la hija de Ana Obregón no es baladí. Desde que se conoció la noticia de su maternidad por gestación subrogada sobrevuela el rumor de si en realidad la niña podría ser hija de Aless Lequio, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio y de ahí que el colaborador de ‘El programa de AR’ fuera uno de los pocos que sabía la noticia.

Para zanjar las dudas, Marisa Martín-Blázquez era rotunda con su información. «Hasta ayer por la tarde no supe una información, que creo que tendrá que ser Ana, y seguramente lo haga en la exclusiva de la revista ¡Hola! en la que cuente cosas que los demás no estamos autorizados a decir», empezaba a decir la colaboradora.

«Pues se está hablando en todas partes», le replicaba Joaquín Prat. «Pero es un derecho de Ana el decirlo o no decirlo. El portal Informalia pone que Lequio es nombre compuesto y a mí me insisten que la niña se llama Ana solamente, no hay nombre compuesto», remarcaba Marisa Martín-Blázquez.

Pero era justo después cuando la colaboradora avanzaba algo que podría dar un vuelco a todo. «Y que va a sorprender mucho cuando Ana revele los apellidos que le ha puesto a la hija que ha tenido por gestación subrogada», avisaba Marisa Martín-Blázquez.

«¿Pero el apellido Lequio que es el del hijo de ambos y el de Alessandro aparece?», insistía en preguntar Joaquín Prat. «Bueno yo insisto que lo diga la propia Ana porque no tengo el derecho a poder decir eso mientras que Ana no lo diga», se justificaba Marisa insistiendo en que va a sorprender mucho el tema de los apellidos. «Es que si la niña se apellida Lequio Obregón blanco y en botella», espetaba Joaquín Prat.

Por último, en ese sentido, Beatriz Cortázar daba otra clave sobre los apellidos de la propia Ana Obregón. «De entrada el de Ana es García. En el caso de que ella sea madre única su bebé sería García Obregón porque son los apellidos de la madre», aseveraba la periodista. «Si metemos más apellidos y suposiciones habrá que explicar muchas cosas legales y de incompatibilidades con la ley», añadía.