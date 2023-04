Las 12 series que vienen como agua de mayo: de ‘Star Wars’ a ‘El Silencio’ de Arón Piper

Estamos a punto de llegar a la mitad de año (el tiempo pasa rápido, lo sabemos, y es deprimente, también lo sabemos), y este mes de mayo trae un buen puñado de series que estamos esperando como… bueno, como agua de mayo. Y aunque solo os hemos seleccionado las 12 más destacadas, cabe recordar que este mes también tendremos los finales de dos gigantes como ‘Succession‘ y ‘Ted Lasso‘. Agárrense que vienen curvas.

El mes empieza con la nueva serie de Woody Harrelson (primer proyecto post-revelación de que podría ser hermano de Matthew McConaughey). Una sátira política sobre un caso real, en el que estará junto a Justin Theroux. HBO MAX tampoco destaca este mes de mayo por tener muchas más series de estreno. Quizá sea Netflix la que se lleve la palma, con la nueva serie de Aron Piper (‘El Silencio’), la precuela de ‘Los Bridgerton’ o la nueva serie coreana que promete volverse un éxito global.

Pero ojo a Disney, que llega fuerte con dos series muy potentes para este mayo: ‘Star Wars Visions’, con la primera participación española, y ‘Chino Americano’, con dos de los ganadores del Oscar este año. Aventuras y emoción a partes iguales.

Los Fontaneros de la Casa Blanca

Sinopsis: Cuenta la historia real de cómo los saboteadores políticos de Nixon y los autores intelectuales del Watergate derrocaron accidentalmente la presidencia que estaban tratando de proteger.

Las comedias políticas sobre los tejemanejes y el backstage de Estados Unidos suelen ser un acierto. Ahí tenemos la maravillosa ‘Veep’ que encumbró a Julia-Louis Dreyfus. Esta miniserie de 6 episodios comparte a uno de los directores de dicha serie, David Mandel. Pero, aunque busque emularla, no lo consigue. Pese a ello, siempre es un placer ver trabajar a Woody Harrelson. De hecho, deberían hacer una serie sobre su vida. Lo pedimos desde aquí.

Justin Theroux, la estrella de ‘The Leftovers’, es el co-protagonista de esta sátira política basada en hechos reales. Lleva la marca de HBO y eso es siempre sinónimo de calidad. Y el avance tiene muy buena pinta, así que quizá sea una de esas series a tener cuenta este mes de mayo.

Fecha de estreno: 2 de mayo

Plataforma: HBO MAX

La Reina Carlota: una historia de Bridgerton

Sinopsis: En esta precuela del universo de ‘Los Bridgerton’, la boda de la joven Carlota y Jorge de Inglaterra marca el principio de un romance épico y transforma la alta sociedad.

Shonda Rhimes tenía un contrato millonario con Netflix y un sueño. Y lo hizo realidad con ‘Los Bridgerton’, una de las series más vistas de la historia de la plataforma. No solo eso, sino que consiguió colocarla como una de sus señas de identidad más reconocibles junto a ‘Stranger Things’. Pese a las críticas que recibió por ser demasiado frívola (y por los haters racistas de turno), fue un éxito rotundo. Y ahora apuestan por una precuela de la historia.

Lo curioso es que no hayan optado por ninguno de los personajes protagonistas, sino por la Reina Carlota, incisiva, hiriente, pero más secundaria. Es un verdadero misterio si la serie funcionará igual que su hermana mayor, pero podría ser el principio del propio multiverso de Shonda. Tiempo al tiempo.

Fecha de estreno: 4 de mayo

Plataforma: Netflix

Star Wars Visions (temporada 2)

Sinopsis: segunda temporada de cortometrajes basados en el universo expandido de Star Wars, con diferentes productoras dando su visión propia.

Si la primera temporada de ‘Star Wars Visions’ fue un soplo de aire fresco a la franquicia galáctica, esta segunda temporada promete llevar todo un paso más allá. Productoras de diferentes países han buscado dar su voz a ese conjunto que forma Star Wars desde hace décadas. Disney quiere seguir ampliando el universo, y qué mejor forma que apostando por la animación, que te permite una libertad creativa brutal. Además, este año contará con un estudio español y, ojo, con Luis Tosar y Úrsula Corberó como maestros Sith.

Cartoon Saloon, Punkrobot, Aardman, Studio Mir, Studio La Cachette, 88 Pictures y D’Art Shtaijo en colaboración con Lucasfilm y Triggerfish. Esos son todos los estudios que se unirán al español, El Guiri, para dar su visión sobre lo que es la Fuerza y cómo une todas las cosas, aunque a veces no la entendamos del todo.

Fecha de estreno: 4 de mayo

Plataforma: Disney Plus

Silo

Sinopsis: En un futuro ruinoso y tóxico, existe una comunidad en un gigantesco silo subterráneo que alcanza cientos de pisos de profundidad. Allí, las personas viven en una sociedad llena de normas que creen que están destinadas a protegerlas.

Sí, en su premisa puede recordar un poco a la española ‘El Pozo’. Pero no tiene mucho que ver. ‘Silo’ es una adaptación de la serie de novelas de Hugh Howey (por ahora, 9 diferentes libros). Futuro distócico, apocalipsis y Rebecca Ferguson como protagonista. Ah, y encima Apple detrás, poniendo dinero, como siempre. Eso al menos nos asegura que la factura técnica será excelente. Además, la serie ha sido escrita por Graham Yost, autor del guión de la mítica ‘Speed’, la serie ‘Justified’ o la película ‘Broken Arrow. Alarma nuclear’.

El reparto lo completan veteranos como Tim Robbins, Rashida Jones o David Oyelowo. 10 episodios que se estrenarán semanalmente con un doble capítulo para comenzar, dirigidos ambos por Morten Tyldum, director de ‘Passengers’ o ‘Descifrando Enigma’.

Fecha de estreno: 5 de mayo

Plataforma: Apple TV Plus

UPA Next

Sinopsis: Han pasado más de 15 años y Rober regresa desde Estados Unidos con la idea de montar un gran musical y recoja los antiguos éxitos de UPA junto a otros nuevos, para brillar como años atrás. Junto a Silvia y Lola pondrán en marcha las pruebas de acceso para la escuela, donde participarán una nueva cantera de alumnos, bailarines, cantantes y compositores, que puedan intervenir en el musical y traer nuevos ritmos al centro.

Que sí, que ha vuelta UPA. «Uno, due, tre cuatro… tiriririri». Vale, sí, quizá no era así la música, pero seguro que en vuestra cabeza habéis continuado tarareando. Porque ‘Un Paso Adelante’ fue una serie que marcó a toda una generación. Sobre todo gracias a su grupo musical, con exitazos como ‘Sámbame’ o ‘Morenita’. Lanzó las carreras de Pablo Puyol, Beatriz Luengo, Miguel Ángel Muñoz o Mónica Cruz. Y ahora llega ATRESplayer Premium para tratar de conseguir lo mismo con una nueva generación de adolescentes bailarines que quieren triunfar.

Aunque no vuelven todos los personajes clásicos, ya pudimos ver en el primer episodio que se estreno en diciembre, que se tratará a todos con mucho mimo y detalle. ¡Si hasta ha vuelto Lola Herrera como Carmen Arranz! Aunque ese primer episodio flojeaba en algunos aspectos, sentaba las bases para lo que puede ser una serie muy divertida y actual.

Fecha de estreno: 7 de mayo

Plataforma: ATRESplayer Premium

A Town Called Malice

Sinopsis: Ambientada entre los clubes de playa y las palmeras de la Costa del Sol a principios de los 80, A Town Called Malice sigue a los Lords, una familia criminal de pequeños ladrones del sur de Londres, mientras se mudan de Londres a España para sacar provecho de una ganancia inesperada y para escapar de la atención de la policía en una investigación de asesinato de alto perfil.

Esta serie que trae SkyShowtime podría ser lo más parecido en términos audiovisuales al desembarco de guiris (dicho con todo el respeto) en nuestro país en verano. Pero no llega con buenas noticias, ya que la serie ha sido cancelada tras una única temporada. Y eso que estaban preparando ya la temporada 2.

«‘A Town Called Malice‘ es una carta de amor ruidosa y llena de neón a los años 80 y estamos enormemente orgullosos de la serie. Aunque no volveremos a la Costa del Crimen, queremos agradecer a Nick Love, al reparto y al equipo de Vertigo Films por su arduo trabajo y visión creativa». Así se despidió SkyShowtime de una de las series por las que más había apostado. La serie está protagonizada por Jason Flemyng, Martha Plympton y Jack Rowan.

Fecha de estreno: 12 de mayo

Plataforma: SkyShowtime

El Caballero Negro

Sinopsis: Ambientada en el año 2071, el mundo ha sido diezmado por la contaminación tóxica del aire. Sólo un 1% de la población ha sobrevivido y ahora existe una estricta clase social. La gente rara vez sale de casa y, cuando lo hace, lleva máscaras de gas debido a la contaminación atmosférica. Los ciudadanos dependen en gran medida del servicio de reparto de paquetes para cubrir sus necesidades. Los repartidores, conocidos como caballeros, entregan los paquetes y también los protegen de los ladrones.

Pese a que Webtoon no haya tenido aún el mismo impacto en nuestro país que en otros lugares del mundo, es un caldo de cultivo de grandes historias. Precisamente eso es lo que convierte a ‘El caballero negro’ (no confundir con la película de Martin Lawrence) en una de las series más intrigantes de este mes de mayo. Basada en el Webtoon ‘Delivery Knight’, esta propuesta coreana está llamada a convertirse en un nuevo fenómeno global.

Kim Woo-bin es uno de los actores más queridos en Corea, y es el protagonista de esta nueva serie futurista. «Sentí una inmensa felicidad mientras filmaba esta serie, y espero sinceramente que nuestros esfuerzos colectivos resuenen en los espectadores, y que ellos también disfruten cada momento, tal como lo hice yo”. Con esas palabras, ¿cómo no querer ver esta nueva historia de Netflix Corea?

Fecha de estreno: 12 de mayo

Plataforma: Netflix

Fear The Walking Dead (última temporada, primera parte)

Sinopsis: La nueva temporada comienza tras la conclusión de la séptima, cuando las esperanzas de Morgan y Madison de rescatar a Mo de PADRE no salieron como habían planeado. Ahora, Morgan, Madison y los demás que trajeron a la isla viven bajo el cínico dominio de PADRE. Con nuestros personajes desmoralizados y abatidos, la tarea de volver a creer en un mundo mejor recae en la persona que Morgan y Madison se propusieron rescatar en primer lugar: la hija de Morgan, Mo.

¿Quién nos iba a decir cuando se estrenó que ‘The Walking Dead’ iba a dar para tanto? Y más aún, ¿no os sorprende que su principal spin-off ‘Fear the Walking Dead’ haya llegado tan lejos? Ocho temporadas no están al alcance de todo el mundo, y ya prepara su final, dividido en dos partes, al igual que la serie principal.

Pero aunque las dos series más longevas lleguen a su final, el universo zombie nos trae muchas más historias. ‘The Walking Dead: Dead City‘ será una de ellas, con los personajes de Negan y Maggie como protagonistas. Y aún queda la serie que se centrará en los personajes de Rick y Michonne. U otra con Norma Reedus como protagonista, llevando la epidemia a Francia.

Fecha de estreno: 15 de mayo

Plataforma: AMC

El Silencio

Sinopsis: Sergio Ciscar es puesto en libertad 6 años después de haber asesinado a sus padres, cuando aún era menor de edad. Durante ese tiempo, Sergio no ha dicho una sola palabra ni ha colaborado con la justicia, por lo que tanto las motivaciones del crimen como sus actuales intenciones son un misterio. Ana Dussuel, una joven psiquiatra y su equipo serán los encargados de determinar su potencial peligro para la sociedad observándolo en secreto día y noche, como a un animal.

Arón Piper saltó a la fama gracias a ‘Élite’. Os puede gustar o no la serie de Netflix pero hay una cosa clara: es la plataforma principal de los intérpretes jóvenes de nuestro país. Jaime Lorente, Omar Ayuso, Ester Expósito, Manu Ríos… ¿Seguimos? Aron Piper es uno de los más conocidos y por fin se lanza a consolidar su carrera de actor con una serie hecha a su medida. Pero lo importante no es el protagonista, sino la persona detrás de la historia: Aitor Gabilondo.

¿Y de qué nos suena? Por ser el creador de ‘Patria’, ‘Entrevías’ o ‘Vivir sin permiso’. Ya solo con eso, sabemos que estamos ante una serie diferente e intensa. «Un thriller psicológico sobre los monstruos que engendran los silencios y las palabras no dichas». Así ha definido su serie, que contará también con las actuaciones de Almudena Amor, Cristina Kovani, Manu Ríos, Aitor Luna, Ramiro Blas, Aria Bedmar y Mikel Losada.

Fecha de estreno: 19 de mayo

Plataforma: Netflix

Atracción Fatal

Sinopsis: Esta nueva serie explora la atracción fatal y los temas atemporales del matrimonio y la infidelidad desde una perspectiva moderna hacia las mujeres fuertes, los trastornos de personalidad y el control coercitivo.

Todos recordamos el clásico de los 80 dirigido por Adrian Lyne, con Michael Douglas y Glenn Close teniendo un tórrido romance extramatrimonial. Luego el personaje de Glenn Close, Alex Forrest, se volvía extremadamente celosa y empezaba el drama. Pero según hemos ido creciendo, nos hemos puesto más de su lado, y cada vez menos del de Michael Douglas. Sí. Glenn Close debería haber ganado el Oscar por ‘Atracción Fatal’.

En esta nueva visión de la historia, los protagonistas serán Joshua Jackson y Amanda Peet. Y Lizzy Kaplan se encargará de ponerse en la piel de Alex Forrest. Y además tendrá una visión estrictamente femenina, ya que ha sido creada por Alexandra Cunningham.

Fecha de estreno: 22 de mayo

Plataforma: SkyShowtime

Chino Americano: la serie

Sinopsis: Jin Wang es un adolescente promedio que hace malabares con su vida social en la escuela secundaria y su vida hogareña como inmigrante. Cuando conoce a un nuevo estudiante extranjero en la escuela, aún más mundos chocan en la vida de Jin.

Presentada en la D-23 de 2022, en Los Ángeles, ‘Chino Americano: la serie’ es uno de los proyectos más esperados de Disney Plus. Ya no solo por estar basado en una novela gráfica muy querida, y por apostar por un reparto asiático en su gran mayoría, sino porque contará con dos de los últimos ganadores del Oscar. Sí, Michelle Yeoh, que está hasta en la sopa (y queremos que así siga siendo) y Ke Huy Quan son dos de los protagonistas de esta historia coming of age, que busca concienciar también sobre el problema de racismo inherente a la sociedad estadounidense.

Acción, coreografías de peleas, y superpoderes. Todo tiene cabida en esta nueva serie de Disney Plus, que promete ser uno de los éxitos de la temporada.

Fecha de estreno: 24 de mayo

Plataforma: Disney Plus

Fubar

Sinopsis: Un veterano agente de la CIA acepta una misión final antes de retirarse definitivamente, pero durante dicha misión descubre que su hija también trabaja encubierta para la CIA.

¿Cuántas veces han querido retirar a Arnold Schwarzenegger? Unas cuantas, ¿verdad? Pero el actor austriaco sigue incombustible a sus 75 años. El que fuera Gobernador de California durante 8 años sigue ligado al género de acción, un género cinematográfico que él mismo ayudó a consolidar. Creada por Nick Santora, guionista de ‘Los Soprano’, esta serie promete ser una de las grandes series de acción recientes.

Monica Barbaro (‘Top Gun Maverick’) se encargará de dar vida a la hija de Schwarzenegger. ‘FUBAR’ recuerda en su sinopsis, e incluso en su tráiler, al clásico de acción ‘Mentiras Arriesgadas’. Pero claro, James Cameron es mucho James Cameron. ¿Será solo un espejismo? ¿O estaremos ante otra gran comedia de acción made in Schwarzenegger?

Fecha de estreno: 25 de mayo

Plataforma: Netflix