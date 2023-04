La puñalada trapera de Raquel Arias a Adara en ‘Supervivientes’ que le quita la careta

Adara Molinero no está atravesando su mejor momento en ‘Supervivientes 2023‘. A pesar de hacerse con el beneplácito de los espectadores y conseguir la ansiada salvación, el clima de crispación y tensión que se vive en la playa provoca que la joven haya brotado en más de una ocasión. De hecho, Adara no deja de sumar enemigos, puesto que a su ya conocido encontronazo con Yaiza Martín, se le une las feroces críticas de Raquel Arias.

En esta ocasión, la joven no ha podido quedarse callada ante lo que ella considera que es una injusticia. Y es que Raquel Arias se ha mostrado enfadada con que le salven continuamente pese a su actitud y su supuesta dejadez en las tareas de supervivencia. «Alucino que haya gente que haga el mínimo esfuerzo y se salva la primera. De momento no ha metido ningún palo aquí (en el fuego)», ha comenzado quejándose la concursante.

Las pullas de Raquel Arias hacia Adara Molinero no han cesado: «Me parece muy fuerte que llegue a la final alguien que no ha hecho nada. Hasta qué punto puedes tener apoyo fuera, pero no se puede permitir que en un programa como ‘Supervivientes’, que estamos aquí luchando cada día, llegue a la final una persona que no ha puesto ni un palo al fuego».

Por si no fuera suficiente, durante una de las trifulcas con Ginés, Raquel no ha dudado en lanzarle un nuevo dardo a Adara. «Yo no voy a entrar al trapo. Ya tiene su vídeo de la semana que es que ha cocinado hoy. Ya es una guerrera. Es una superviviente porque va a hacer un día un arroz. Eso para ella ya es una superviviente, que seguramente se quemará un dedo», ha ironizado la joven junto a Yaiza y Ginés.

Lejos de quedarse ahí, Raquel Arias ha proseguido cargando contra la recién salvada. De hecho, el reality ha emitido un nuevo vídeo en el que se le puede ver cómo se desahoga junto a Bosco y Ginés. «Ellos lo que quieren es que entremos al trapo, que discutamos. Porque el personaje se les está cayendo si no es discutir», ha compartido Arias junto a compañeros como Ginés Corregüela. Y para concluir su puñalada trapera, ha vuelto a atacar a Adara asegurando: «Está buscando la discusión».