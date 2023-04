La eterna sospecha sobre ‘First Dates’ se esclarece: ¿Los comensales son reales o actores?

Los caracteres tan singulares y particulares de los comensales que acuden a ‘First Dates’ en busca del amor han hecho que no pocos espectadores del programa de Cuatro no se lleguen a creer que haya gente así. Incluso hay quienes piensan que todo es un montaje y que los solteros y solteras no son más que actores y actrices dirigidos por los guionistas del dating show.

Por eso, este lunes, 3 de abril, Richard Pena, la voz en ‘off’ de ‘First Dates’ que se encarga de narrar todo cuanto sucede en las cenas, ha querido entrar al trapo y desmentir esta leyenda urbana que circula sobre el espacio. «¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor?», comenzaba su monólogo diario antes de añadir en tono irónico: «Es que yo no me creo nada, en estos programas siempre hay actores».

«Eso y demás leyendas urbanas del mundo de la televisión. Y tras tantos años de ‘First Dates’, podemos decir que trabajamos con gente real que se quiere enamorar», dejaba claro el locutor. Y sentenciaba antes de iniciar una nueva entrega: «De esa verdad nace el éxito que tenemos día a día». Así quedaba desmontada la eterna sospecha que siempre ha pesado sobre el formato.

Sin duda alguna, el protagonista del ‘First Dates’ de este lunes fue César. Y lo ha sido por dos motivos: primero, dejó en shock a Carlos Sobera y a Elsa Anka al contar su desastrosa experiencia sentimental pasada; y, por otro lado, humilló a su cita con un comentario clasista antes de marcharse del programa. Y es que, César buscaba a alguien con dinero, como su anterior pareja, que era millonaria.

Al conocer a Juanito, su cita, no le atrajo en absoluto. Pero fue en la decisión final cuando dejó claro el motivo por el que no veía un futuro con él: «No es mi prototipo. Me gustan más altos, y lo de las uñas, el bolsito…», comentó, haciendo referencia a la manicura que llevaba su cita, así como a su bolso, que le parecía demasiado femenino.

La reacción de Juanito fue a modo de contraataque: «Ya, es normal que no le hayan gustado ni mis uñas ni mi cartera. Cuando tú quieres algo que no te lo puedes permitir y lo ves en otra persona, de repente, no te gusta. Como cuando alguien va a la Rolex y le ofrecen el mejor reloj y dice que no lo quiere, pero es porque no se lo puede permitir». Y sentenció: «Pues, nada, llama a tu ex, que seguro que con él te va a ir mejor. Con el millonario». Y dicho y hecho, pues César mandó a su ex, el que supuestamente le había engañado, un mensaje: «Si estas viendo esto, ¡llámame! Quiero volver contigo».