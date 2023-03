Carlos Sobera condena lo que Gema Aldón ha hecho contra el equipo médico de ‘Supervivientes’

Gema Aldón se ha convertido en el principal tema de debate de la cuarta gala de ‘Supervivientes 2023: Tierra de Nadie’. El programa presentado por Carlos Sobera ha sorprendido a la audiencia al anunciar la intención que tiene Gema Aldón de abandonar el reality. Cabe recordar que el pasado domingo ya lo intentó junto a Ion Aramendi. Una postura que pone contra las cuerdas a la organización del reality esta vez por su comportamiento que no es del todo bueno a tenor de lo que ha comentado el presentador.

En concreto, Sobera se ha dirigido a Ana María Aldón para comunicarle un asunto sobre Gema Aldón con la máxima seriedad posible. «Tu hija Gema por la situación, porque está muy molesta por los dolores o quizá porque está pensando en las cosas de fuera. No lo sé. Está llegando a un punto en el que está perdiendo un poquito los papeles, los nervios. No lo digo por las palabrotas, sino porque está teniendo una reacción con el equipo medico de Honduras donde no está siendo la chica agradable y simpática que todos creemos y queremos ver», ha comentado en un primer momento.

Lejos de quedarse callado, el conductor de la gala ha proseguido contando cómo está viviendo Gema Aldón las últimas horas en Honduras. «Se le está yendo un poquito la situación de las manos. Está mal en ese sentido no tanto física como emocionalmente y está perdiendo los papeles. Por mucho que el equipo medico esté tratando de intervenir, ella no está facilitando el trabajo de los médicos ni del personal y no esta haciendo que resulte nada facil. Estamos entrando en un circulo un poco vicioso».

Carlos Sobera para los pies a Ana María Aldón

Por su parte, la madre de Gema Aldón ha querido desmarcarse alegando: «El otro día hice todo lo que pude dentro de mis capacidades de convicción… Me volqué en ella». Carlos Sobera le ha agradecido la llamada que le hizo el pasado domingo a su hija al tiempo que le ha preguntado: «¿Hay algo fuera, en España, que le esté preocupando?». «No lo creo, es que no sería coherente que dijera que sí porque hemos visto el concurso que está haciendo desde el primer día. Desde que entró no ha salido de playa royale y lo está dando todo», ha defendido Ana María.

A pesar de esta defensa, la madre de la superviviente ha tenido que hacer frente a los comentarios críticos de colaboradores como Marta Peñate. En concreto, la exsuperviviente le ha afeado: «Lleva una semana en la que la educación brilla por su ausencia». Visiblemente enfadada, la progenitora de Gema Aldón le ha contestado: «La educación no. Pierde las formas. La educación se la he dado yo y mi madre. Pierde las formas, de acuerdo. La educación engloba más que un mal carácter».

En la misma línea de defensa de Gema Aldón, Ana María ha soltado: «Ella está haciendo lo que el equipo médico le ha dicho». Un pronunciamiento que Carlos Sobera ha tenido que cortar de inmediato con las siguientes palabras: «Eso no. Permíteme que te corrija. Lo siento, pero no. No está haciendo caso. Empezó el equipo médico pidiéndole el reposo absoluto y no hizo ni puto caso».