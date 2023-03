Gema Aldón pide abandonar ‘Supervivientes’ y le avisan de estas durísimas consecuencias

‘Supervivientes 2023‘ suma un nuevo protocolo de abandono con Gema Aldón. La hija de Ana María ha aprovechado una conexión junto a Ion Aramendi para trasladar su intención de poner punto y final a su concurso. Un deseo que el moderador del debate ha intentado frenar con un sólido discurso en el que ha dejado en entredicho algunos de los motivos esgrimidos por la superviviente.

«Llevo tres días sufriendo de algún tipo de dolencia en el codo y se me inflama mucho. Es insoportable. Yo he tenido una hija en mi sano juicio y a mí no me ha dolido tanto parir como lo que me está doliendo este codo. Ya hoy he tenido una infiltración y después de 23 días durmiendo en una playa tirada en una esterilla… Creo que mi concurso ya llegó a su fin. Ni puedo más fisicamente ni psicológicamente«, ha explicado la todavía concursante.

Por su parte, el presentador le ha explicado a Gema Aldón cuál es su situación dentro del reality. «Gema, escucha atentamente lo que te voy a decir. Ayer el equipo médico ante tus molestias y sin éxito intentó ponerte un tratamiento para tu dolencias porque tú rechazaste ese tratamiento de manera radical. Hoy sin embargo has aceptado el tratamiento y evidentemente como es obvio tardara en hacer efecto. Nosotros hacemos caso al equipo médico y lo que nos ha dicho es que tú puedes seguir en la playa. El tratamiento seguirá haciendo efecto y ellos estarán en observación para ver cómo está evolucionando».

De igual manera, y con un tono de imperante seriedad, Ion Aramendi le ha amenazado a Gema Aldón con las consecuencias de dejar el concurso, es decir, un veto en la cadena como ha ocurrido con Patricia Donoso y la penalización económica. «No hay razones que aconsejen tu evacuación y te digo desde aquí que deberías seguir con tu tratamiento… Te lo digo totalmente enserio. Ahora, si tú quieres seguir abandonando, estás en tu derecho pero eso significaría que deberás hacer frente a todas las consecuencias de tu abandono. Todas», le ha advertido.

Tras esta intervención, el turno de réplica le ha llegado a Gema Aldón. Visiblemente desolada, la joven ha compartido: «Yo estoy super agradecida al equipo médico que ayer bajo mi rechazo intentó por todos los medios hacerme un tratamiento. Le tengo un pánico horrible a las agujas. Esta noche, al pasar tan mala noche, decidí que hoy sí me sometería al tratamiento de infiltración. Me aconsejan que en tres o cuatro días mi codo estará mejor pero no puedo pasar más días tirada en esa esterilla. Nunca pensé que me podría pasar eso y que mi cuerpo y mi estado físico y mental estuviera tan mal como para abandonar este concurso».

«No puedo continuar con el concurso. Sé que tengo que hacer frente a muchas cosas si rechazo, pero voy a hacer frente y me voy a ir para España«, ha respondido la hija de Ana María Aldón. «En fin, Gema te voy a dejar que reflexiones. Insisto en el mensaje que te he dado», ha terminado diciendo Ion Aramendi. Antes de cortar la conexión, el conductor del debate ha cuestionado sus argumentos: «Creo que hay algo que se me escapa. No tiene que ver con tu codo o con tu dolor. Dejo que te lo pienses y volveremos a hablar».

El desesperado mensaje de Ana María Aldón para frenar el abandono de su hija

Tras una pausa publicitaria, el reality ha vuelto a conectar con la joven. «Me acuerdo mucho de los tres días, de las palabras que me dio mi madre que eran ‘si en mi mano estuviera el hacer algo para que tú no fueras, lo haría’. Qué importantes son las palabras de una madre. Hay que escucharlas muy bien porque esto es horrible», ha sollozado.

En ese instante, Ana María ha podido hablar con su hija, a la que le ha dedicado unas tiernas palabras. «Perdón por todas las veces que no confié en ti, que me has dejado a la altura del betún. Eres lo más importante que tengo en mi vida: tú, tu hermano y tu hija. Perdóname por todas las veces que te hice sentir que no podías llegar porque lo estás demostrando y de qué manera. El listón te lo dejé muy alto, pero estás creciendo por encima de mí».

En todo momento, Ana María le ha hecho saber a Gema Aldón su apoyo. «Todas tus preocupaciones están bajo control. Escúchame, todas. Te recuerdo que abandonar el concurso no es una opción porque eso va a frustrar tus sueños. No es una opción, tú puedes llegar a la final y tienes el apoyo de toda España. Queremos verte, toda esa alegría. Cuenta hasta diez y sigue adelante como yo hice siempre por ti. Es muy duro, ya lo sé. Sé que es muy duro, pero no te puedes imaginar lo orgullosa que está de ti tu hija». «Solo tienes una oportunidad. Este es tu tren, no te bajes», ha terminado diciendo. «Háblale a mi niña de mí, por favor que no se olvide de mí», le ha pedido desesperadamente ella.

La decisión final de Gema Aldón

Tras la intervención de Ana María Aldón, Ion Aramendi ha vuelto a poder hablar con la joven. «He sido duro contigo por dos motivos. Sería una decepción que abandonaras porque eres una concursante brillante, de diez. Lo segundo y lo más importante: si tienes un problema médico sométete al tratamiento que el equipo médico te diga. Dicho esto, seguimos, ¿verdad?». Como respuesta, la joven ha confirmado que sigue en el reality. Al menos de momento.