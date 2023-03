Estupor mayúsculo en ‘First Dates’ por la edad que dice tener un soltero: juzga tú mismo

Carlos Sobera volvía a abrir este jueves 30 de marzo su restaurante de ‘First Dates‘ para que solteros de toda España acudan a buscar el amor. Es el caso de Arantxa y Fernando, que se conocían en el dating show de Cuatro para tener una cita y encontraban que hay una pasión que les une pese a la distancia que hay entre ambos.

Arantxa se presentaba en ‘First Dates’ como una mujer «divertida, empoderada, con mucha personalidad y simpática también». Tampoco ocultaba su profesión: «Soy empresaria en el sector de los caballos, tenemos una hípica familiar». Y entre el trabajo y sus gustos, le ha sido imposible encontrar el amor: «Yo soy muy exigente. Exijo lo que cualquier mujer necesita: un hombre respetuoso, fiel, elegante y que sea buena persona».

A sus 33 años ya es madre, pero al ser soltera declaraba que «ahora mismo tengo dos mujercitas en casa que me permiten tener más tiempo para mí y dedicarme un poco a ser feliz». Para Arantxa, ‘First Dates’ le tenía preparado a Fernando, que también se declaraba un fan del deporte y de la equitación: «Ha sido mi pasión desde pequeño. He probado todos los deportes y me ha gustado siempre».

Fernando y Arantxa cenan en ‘First Dates’.

La velada empezaba muy bien porque Fernando declaraba en ‘First Dates’ que le gusta el mundo de los caballos, como a su cita. «Me viene de mi padre mi afición por los caballos, desde muy pequeño. La primera vez que pisé la Feria de Sevilla a caballo fue con cuatro años», relataba él que solo veía como un inconveniente que ella es de Valencia y él de Sevilla.

Pese a la distancia, ambos confirmaban en el momento de la decisión final darse una segunda oportunidad en ‘First Dates’, para afianzar la chispa de amor que acababa de nacer. «La verdad que sí la tendría porque me ha sorprendido y me ha descolocado. No era lo que me esperaba», declaraba él mirando a cámara mientras ella también decía que sí: «Realmente me parece que es muy igual a mí y tenemos muchas cosas en común».

Los espectadores no dan crédito a la edad de Fernando

Sin embargo, de esta cita lo que más llamaba la atención a los espectadores de ‘First Dates’ no era la sintonía de Fernando y Arantxa, sino la edad de él. Dice tener 38 años, algo que no acaba de creerse la audiencia. «38 años desde que cobró su primer sueldo», sentencia un espectador entre las decenas de críticas que hay en redes.

Como va a tener 38 si tengo yo 35 y parece mi padre. No tienen esa edad ni de broma #FirstDates30M — Todaslasflores 💟 (@todaslasfloress) March 30, 2023

38 para 52#FirstDates30M pic.twitter.com/8EEAXcS5vx — Antonio Delgado El As Sofás (@DeMeison) March 30, 2023

Fernando, 38 de talla de botas de montar. #Firstdates30m pic.twitter.com/XTvzxpin6i — Javier Tux (@J4V13RTUX) March 30, 2023

Fernando aparenta muchos menos años de los 38 que tiene. #FirstDates30M pic.twitter.com/GWckMChdYC — Rayo Castellanizador (@Elyseo58) March 30, 2023

Hola!!! A ver qué valientes se animan hoy!

Él dice que tiene 38 y ella 33.

Sí, y tal 🤣🤣🤣🤣

#firstdates30m — Samanta (@WillisSamanta) March 30, 2023

38 años desde que cobró su primer sueldo #firstdates30m — This is the return of the (@sp4cecowboy) March 30, 2023

El tío suelta la trola que tiene 38 años y cenando tan tranquilo el cabron #FirstDates30M — Fenyx (@sk858388487) March 30, 2023

38 años y está muy curtido.

El sol de Sevilla debe de pegar mucho.#Firstdates30M pic.twitter.com/YAxBFOJBtb — Jennifer Iniston (@elkiwidelajenni) March 30, 2023

– Cuántos años me echas ?



– Cuarenta y …



Lo ha m4tao 🤦#FirstDates30M pic.twitter.com/aLYXYxFAdt — Antonio Delgado El As Sofás (@DeMeison) March 30, 2023

#FirstDates30M Iba a decirle que aparenta más de 40.

Él: pic.twitter.com/PhMIOvB8Tx — Montse (@Montsees77) March 30, 2023