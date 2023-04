Jorge Javier se corona (y no es para menos) tras este sonado momento en ‘Supervivientes’

‘Supervivientes 2023‘ vivía este jueves 27 de abril una de las galas más tensas y atípicas de la edición. Yaiza cruzaba todos los límites con Asraf al amenazarle con agredirle e insultarle al grito de «maricona». La organización se veía obligada a actuar y lo hacía expulsando de forma disciplinaria a la concursante.

«Ahora no eres tan valiente. Maricona, que eres una maricona. Nos vamos a ver las caras fuera», dijo Yaiza a Asraf en plena discusión. Mientras tanto, Ginés la avisaba para que dejara de hablar ante la llegada de uno de los cámaras del programa. Esta fue una situación que habrían vivido varios de los concursantes, como Raquel Arias o Diego, pero que no estuvieron dispuestos a confirmar ante Jorge Javier.

Al ser preguntado por el asunto, Diego decía no haber oído nada: «Yo oí chillidos, sí, como de bronca, pero tampoco te sé decir las palabras». No obstante Jorge Javier señalaba que sería imposible dada la cercanía a la que estaba de los hechos: «Me dice el director que (la zona de lavarse los dientes) está a diez, quince pasos». Mientras, Raquel tampoco se mojaba.

«Lo mínimo que le pido a los testigos es que den un paso adelante y cuenten la verdad»

Los defensores de estos dos concursantes se limitaron a excusarlos con que no vieron lo ocurrido, algo que provocaba el enfado de Jorge Javier: «Si yo estoy en la calle y una persona me humilla, lo mínimo que le pido a los testigos es que den un paso adelante y cuenten la verdad. Porque si no, esta sociedad no tiene sentido, porque si no somos solidarios y no nos apoyamos los unos a los otros, y sobre todo no apoyamos al débil en ese momento, ¿qué sentido tiene vivir en sociedad?».

Pero lejos de quedarse ahí, Jorge Javier remataba: «Hay que ser muy cauto, pero acabo de decir que el cámara del programa escuchó perfectamente las palabras. Y si el cámara, que había ido a recargar la batería lo escuchó, cómo no van a escuchar las palabras Diego o Raquel. Me he quedado impactado cuando Raquel ha bajado la cabeza o cuando Diego ha dicho ‘no quiero meterme, no quiero algo que perjudique mi concurso’. ¡Hostia, es que ante todo eres persona!».

Aplauso a Jorge Javier por parte de la audiencia

Estas contundentes palabras del presentador tras la expulsión de Yaiza recibían los aplausos de los espectadores del programa que comentaban la gala desde las redes sociales. Asimismo, se sumaban al señalamiento de los defensores por no censurar la actitud inaceptable de los concursantes al no dar la cara por Asraf.

