Emma García tiene que censurar una gravísima insinuación sobre Yaiza en ‘Fiesta’: «Cuidado»

Yaiza Martín entró en ‘Supervivientes 2023’ como sustituta de Gema Aldón y, poco a poco, se ha convertido en una de las concursantes estrella de la edición. Numerosos programas de Telecinco llevan días investigando sobre el pasado sentimental de la actual novia de Ginés Corregüela y no son pocas las personas que aseguran haber tenido experiencias negativas con la canaria.

Este sábado, 22 de abril, ‘Fiesta’ ha contactado con el coordinador de un club deportivo en el que Yaiza trabajó como entrenadora de un equipo de fútbol para niños. Sin embargo, cuando la iban a despedir, trató de denunciar por acoso a esta persona. «No llegó a denunciar porque me amenazó, pero no tenía ningún tipo de prueba», ha asegurado el coordinador en el programa de Emma García.

Además, han mostrado que esta no es la primera vez que Yaiza aparece en televisión, ya que ya había aparecido en algunos programas de la televisión canaria. Allí, la novia de Ginés reveló que con 16 años estuvo a punto de quedarse tetrapléjica. Aunque en ‘Fiesta’ dudan de la veracidad de su testimonio. Tras la emisión del vídeo de investigación, el programa vespertino de Telecinco ha contado en el plató con la presencia de Miguel, exnovio de Yaiza, quien ha desmontado a la concursante de ‘Supervivientes 2023’.

La grave acusación del exnovio de Yaiza sobre ella que Emma García tiene que frenar

«A mí me contó que se quedó tetrapléjica y que un día se levantó y pudo andar. También dice que ha tenido cáncer y no lo ha tenido. Miente hasta en eso», asegura Miguel. Unas palabras que han dejado en shock a Emma García, quien se ha limitado a decir: «Esto gracia no tiene». El exnovio de Yaiza también ha asegurado que «es totalmente falso» que a la canaria le guste trabajar con niños: «Una de sus mejores examigas le dejaba a sus niñas para que se las cuidara mientras ella trabajaba y un día empezó a notar a sus niñas con miedo».

Ante tamañas acusaciones, la presentadora se ha visto obligada a frenarle: «Cuidado con lo que cuentas por qué estamos hablando de menores. Te lo digo por ti». No obstante, el invitado ha dejado claro que no diría ningún dato personal, pero sí que ha insistido en que esas niñas pasaban miedo con Yaiza. «Prefiero dejarlo ahí, Miguel. No quiero profundizar en eso. Es un tema delicado, hay menores de por medio», ha sentenciado Emma, dando por finalizado el tema.