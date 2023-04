Lo que ha ocurrido entre Asraf y Yaiza en ‘Supervivientes’ y que no se ha visto en Telecinco

La tensión en ‘Supervivientes 2023’ se puede cortar con un cuchillo. No hay día en el que no haya bronca entre Asraf y el resto de concursantes. Un coco ha sido el origen de la nueva y fortísima discusión entre el novio de Isa Pantoja y Yaiza que no se ha podido ver en televisión.

El grupo se encontraba decidiendo si caramelizaban o no todos los cocos que acababan de recoger o si, por el contrario, dejaban alguno crudo. Y un inocente comentario de Asraf ha provocado el enfado monumental de Yaiza. «¿Un coco entero para dos?», preguntó el joven. Aunque no era el único con esta misma opinión, la novia de Ginés, saltó a su yugular.

«Todavía hay que decirle que sí, máquina. Son ganas de discutir. Pero no voy a entrar por tonterías», le espetaba, muy enfadada, la canaria. Un tensísimo encontronazo que solo ha podido verse en Mitele Plus y no en la gala de ‘Supervivientes’ en Telecinco por razones que se desconocen. «Deja de rajar de mí cuando me vaya», contestó Asraf, en el mismo tono que su compañera, lo que todavía la sacó más de quicio a ella: «Es que te gusta. ¡No voy a entrar en tu juego! No estaba hablando de ti. Que no eres el centro de atención. No te equivoques, máquina».

Asraf, cada vez más solo y machacado por Yaiza en ‘Supervivientes’

Los apoyos con los que cuenta el yerno de Isabel Pantoja son cada vez menores. Tan solo Adara se mantiene a su lado. Esto ha hecho que el joven se haya roto en más de una ocasión, y eso que cuenta con el apoyo de la audiencia. Una audiencia que, semana tras semana, le ha salvado de la nominación.

Asraf Beno además, ha tenido que hacer frente a algunas lesiones en los últimos días. El marroquí se esforzó tanto durante la prueba de líder ‘Supervivientes’ que terminó con chichones y rasguños. Marcas que para alguien como él, que es modelo, podrían afectar a su futuro laboral.

Durante la gala del pasado jueves, Jorge Javier Vázquez bromeó con esas heridas: «Menudo chichonazo que tienes en la frente, Asraf. Te has pegado una hostia monumental, ¿no?». «Cuatro», contestaba él. No obstante, quiso tranquilizar a todos y asegurar que se encontraba bien: «Seguimos adelante».