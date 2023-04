Isa Pantoja no se aguanta más y lanza este directo recado a ‘Supervivientes’ por Asraf

No están siendo semanas fáciles las de Asraf Beno en ‘Supervivientes 2023‘. El joven concursante lleva una temporada arrastrando innumerables disputas con compañeros como Manuel Cortés. La estabilidad parecía llegar cuando la pareja de Isa Pantoja logró deshacerse del joven y formar un nuevo grupo, pero apenas fue un espejismo. Esto es debido a que Asraf tampoco consigue integrarse en su nuevo equipo, del que se siente cada vez más alejado.

Una situación que ha sido tema a tratar en el plató de ‘Supervivientes 2023’. Concretamente el debate moderado por Ion Aramendi ha emitido las imágenes del último encontronazo de Asraf con Yaiza. Cabe recordar que, junto a la pareja de Ginés Corregüela, ya protagonizó un tenso encontronazo hace apenas unos días. En esta ocasión, ambos han peleado por la dotación de champú.

Una polémica que ha puesto en la picota a Asraf frente a sus compañeros y que le ha vuelto a costar ataques y humillaciones. Sin embargo, en plató las opiniones han ido a su favor. Colaboradores como Kiko Matamoros no dudan en darle la razón al superviviente en esa disputa. Tras la intervención del tertuliano, Ion Aramendi le ha pedido opinión a Isa Pantoja y la joven ha sido tajante.

Isa Pantoja no se corta y lanza este contundente recado

«No solamente son peleas de convivencia. Como repito, esta pelea de convivencia quitando lo de ‘que te calles’ y esas cosas es normal. No pido que no discuta. Asraf está diciendo «ya he aguantado lo suficiente, me tenéis harto». Víctima no es porque él está respondiendo dentro de sus posibilidades. Lo que no va a hacer es gritar o empujar a Yaiza», fueron las palabras de Isa Pantoja.

Lejos de quedarse ahí, la pareja de Asraf Beno sermoneaba a la organización de ‘Supervivientes 2023’ mandando un contundente recado que no ha pasado inadvertido: «Yo creo que hay momentos en los que ya sobrepasa una línea y sinceramente, para mi opinión y esto ya es personal, pienso que llega a un punto y le hablan de una manera intolerable. Son continuas humillaciones y me parece el trato de Yaiza intolerable. Habría que llamarle la atención al grupo«.