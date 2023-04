Asraf y Diego cruzan todo límite en ‘Supervivientes’ y hay que actuar: «No lo vamos a permitir»

La tensión está cada vez más presente en la convivencia de los concursantes de ‘Supervivientes 2023‘, especialmente entre Asraf Beno y Diego Pérez. Ambos concursantes han tenido que enfrentarse en un duelo cara a cara debido al último juego de recompensa planteado por la organización del reality. Durante el transcurso del juego, Diego se ha quejado de las triquiñuelas empleadas por la pareja de Isa Pantoja para hacerle frente. Sin embargo, ha sido a posteriori cuando la tensión se ha disparado y ambos han protagonizado uno de los momentos más críticos de la edición.

En concreto, Asraf ha conseguido hacerse con la pelota con la que debía llegar a la canasta para marcarse el tanto. Sin embargo, mientras Asraf salía del agua, Diego Pérez le ha interceptado y se ha puesto encima de él impidiendo que saliese. Un comportamiento que Laura Madrueño ha intentado frenar pidiéndole en numerosas ocasiones que se levantase y dejase libre a su compañero: «Diego, levántate de encima de Asraf por favor». «Y cuando él estaba encima de mí, ¿qué?», le contestaba el concursante de malas maneras. «Diego, me pide la organización que te levantes de encima de Asraf», ha vuelto a incidir Laura.

También Ion Aramendi desde el plató le ha pedido que se levantase. Al no ver ningún cambio en la actitud del concursante, Laura ha comunicado la victoria de Asraf: «Diego, ha ganado el juego Asraf. Diego, te hemos pedido reiteradamente que te levantases de encima de Asraf». Visiblemente enfadado, Diego ha abandonado la playa gritando: «No vale agarrar. Me ha tirado del bañador y me ha hecho una aguadilla y luego yo no me puedo poner encima. Venga hombre».

Lejos de quedarse callada, Laura le ha reprendido: «Te he pedido quince veces que te levantases de encima de Asraf. He sido muy clara y no me has hecho caso. Los dos no habéis tenido una actitud muy deportiva, pero a ti te lo he pedido quince veces en la orilla. Esto es un juego». Poco después, Diego se ha incorporado al grupo donde Asraf le ha espetado: «Pero, ¿qué te pasa tío?». Un momento de gran tensión por el que Yaiza ha tenido que separarles. «No le vuelvas a tocar, ponte aquí con la bola. Déjalo ya», le ha insistido la pareja de Ginés.

Mientras, Laura Madrueño proseguía diciendo: «No vamos a permitir estas actitudes por parte de ninguno de los dos. Diego, yo he sido la que te ha pedido por favor que te levantaras en múltiples ocasiones de encima de Asraf y no has hecho ningún caso. Lo has llevado al límite y lo sabes». Por su parte, Diego trataba de excusarse diciendo que no lo había escuchado. «Para una vez que gano, ¿no voy a poder celebrarlo bien o qué?», ha interrumpido Asraf visiblemente nervioso.

Tras esta intervención, Laura ha matizado: «Creo que estáis teniendo unas actitudes que tenéis que revisar entre vosotros. Esto es un concurso, un juego y algo que busca la diversión. No buscamos el enfrentamiento, que os hagáis daño y peléis. Recapacitad todos. Ya habéis visto lo que les ha pasado a Yaiza y Arelys. No queremos que esto se vuelva a repetir».