Isa Pantoja clama ante lo que está pasando en ‘Supervivientes’: lo dice con firmeza

Isa Pantoja ya ha regresado de Honduras, donde ha pasado unos días para visitar a Asraf Beno y ajustar cuentas con sus primos Manuel Cortés y Alma Bollo. De vuelta a España, su primera parada se ha producido en ‘El programa de AR‘ en el que colabora y ahí se ha mostrado muy contundente con lo que se está permitiendo en ‘Supervivientes 2023’ contra su chico.

Y es que el concursante marroquí está afrontando unos días extremadamente duros en el concurso. A la dureza que presenta un formato de estas características, se suma la discriminación que sufre por parte de todo el grupo. Nadie se salva y nadie le acepta. El machaque es continuo, las humillaciones encabezadas por Yaiza y Ginés se recrudecen y las burlas a sus espaldas a menudo cruzan la raya.

Ante todo este panorama, los espectadores de ‘Supervivientes‘ empiezan a escamarse y a pedir en redes sociales que la organización tome cartas en el asunto y aplique medidas disciplinarias. Especialmente a Yaiza, que es quien lidera esa descarnada cruzada contra Asraf Beno. Y sobre todo ello se ha manifestado Isa Pantoja en el magacín matinal de Telecinco en un tono muy rotundo y casi desesperado.

«Es increíble la cantidad de humillaciones que está aguantando por parte de todos, pero sobre todo de Yaiza. Que luego cuando Jorge le pregunta en Palapa si le invitaría a la boda a toro pasado y ella dice igualmente que no. Osea que no es porque no le haya ayudado en los preparativos, es porque él le estorba a ella y lo peor es la manera en la que se dirige a él de ‘quita tus cosas de vagabundo’ porque me estorbas», ha empezando lamentado en alusión al ‘enlace’ de Yaiza y Ginés en Honduras. Un teatrillo del que fue excluido como se pudo ver en la gala.

«Es un continuo machaque hacia él y no me gusta para nada. Me parece vergonzoso que nadie diga absolutamente nada», ha exclamado alto y claro Isa Pantoja con recado indirecto a la organización de ‘Supervivientes’ por su posición impasible y por la permisividad que están demostrando ante esta actitud tan deplorable.

Isa Pantoja estalla: «Es un continuo machaque que ya está rozando los límites»

Además, Isa Pantoja ha criticado la ventaja con la que parte Yaiza en el concurso. «Esta chica ya viene con información de fuera y se jacta de esto para seguir humillándole y seguir haciéndole la vida imposible cuando todos los concursantes están pasando por una situación similar», ha condenado.

«¿Tú no crees que él también está aprovechando un poco la situación de que lo están marginando para hacerse la víctima más todavía?», ha preguntado Patricia Pardo. «No, en los directos no se puede mentir y la manera en la que continuamente le hablan, esa manera tan déspota, no se puede disimular», le ha replicado Isa Pantoja, sin entender muy bien esa pregunta.

Y, para concluir, ha añadido: «Y ya no solamente en los directos, sino la manera en la que Raquel Arias va con Asraf y Yaiza va por detrás y le dice ‘cuidadito, no vayas con él porque la próxima nominada vas a ser tú’. Es un continuo machaque que ya está rozando los límites. Es increíble porque pueden decir muchas cosas y tener problemas de convivencia, pero es la manera en la que le hablan. Es para ponerle la cara roja a más de uno», ha reclamado.