El sorpresivo puñal de Dani Mateo a Iñaki López en el tránsito de ‘Zapeando’: «Me voy al botiquín»

Como cada día, Dani Mateo conectaba con Iñaki López y Cristina Pardo antes de finalizar ‘Zapeando‘ para conocer los temas que iban a tratar minutos después en ‘Más vale tarde’ en la Sexta.

En estas conexiones, se suelen producir grandes momentazos entre los tres presentadores de la Sexta. Y este martes no ha sido menos después de los dardazos que ha lanzado Dani Mateo tanto a Iñaki López como a Cristina Pardo.

«¿Cómo estáis hermosos míos?», les empezaba a saludar Dani Mateo antes de lanzarles una pregunta muy clara. «¿Cómo describiríais que es vuestra vida de trepidante?», les cuestionaba el presentador de ‘Zapeando’ a Iñaki López y Cristina Pardo’.

«Te voy a decir, hablando de fiestas, en diez años en la Sexta el único que me ha invitado a una fiesta fue Paco Marhuenda, que me invitó a la de La Razón», le replicaba Iñaki López.

Mientras que Cristina Pardo no dudaba en darle un zasca a su compañero. «Mi vida es más interesante que la tuya porque no hablo sola por teléfono», le soltaba provocando las risas en el plató de ‘Zapeando’. «¿Quién te ha dicho que este hablando solo?», le espetaba entonces Dani Mateo. «Y te digo una cosa, tú sola estás mejor que acompañada», añadía el presentador.

Los zascas de Cristina Pardo y Dani Mateo a Iñaki López

«Yo no estoy siempre ausente, de hecho de cuerpo siempre estoy presente, otra cosa es que os escuche», corregía entonces Iñaki López. «Iñaki tú este año has trabajado muy poco, así que no hagas planes para fin de año», aseveraba Mateo en una posible alusión a las Campanadas.

«Ojo Dani, Iñaki este año ha trabajado bien poco y aún nos queda la baja por paternidad del muchacho», añadía por su lado Cristina Pardo aludiendo a la baja por su problema con los ojos y a su próxima paternidad. «Pero si ha tenido un hijo solo para eso, ¡es más vago!», se atrevía a decir también Dani Mateo.

Tras hacer el avance de los temas de ‘Más vale tarde’, Cristina Pardo retomaba la lluvia de zascas para aclarar una cosa. «Voy a rectificar: yo hablo sola muchas tardes cuando estoy con Iñaki», soltaba la presentadora. «Me voy al botiquín a que me quiten los puñales«, terminaba de decir Iñaki López.