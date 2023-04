Asraf incendia ‘Supervivientes’ con lo que dice haber pasado entre Diego y los cámaras

Las aguas andan revueltas en ‘Supervivientes 2023‘ debido a las constantes broncas vividas entre los concursantes. Una de las peleas más fuertes de la séptima gala ha tenido como protagonistas a Asraf Beno y Diego Pérez. El reality ha emitido un vídeo en el que se puede ver la tensión que hay entre ambos en la convivencia. De igual manera, también se ha podido ver cómo no duda en reírse de determinados comportamientos de Asraf junto a sus compañeros.

Tras ver el vídeo y en ‘La Palapa’, Jorge Javier ha asegurado que durante la publicidad Diego le había lanzado un duro mensaje a la pareja de Isa Pantoja: «Plantéate por qué estás solo«. «Está buscándome constantemente», se ha excusado Pérez al tiempo que añadía: «Siempre está pinchando y buscando. Siempre está buscando la puntilla. Todo el día buscando y chinchando. Yo no estoy diciendo nada, estoy pasando».

Sobre las burlas de sus compañeros, Asraf ha comentado: «Me parece penoso, pero no por mi, sino por ellos«. «A mí me parece que está buscando bronca», reaccionaba Diego Pérez, quien además lanzaba una dura acusación sobre el marroquí con tono desafiante: «No me hagas hablar. No me hagas hablar que de reírte sabes mucho. Mejor que no me hagas hablar. El día que vino la visita a Ginés de su mujer e hija, por delante en cámara le estabas diciendo ánimo cuando lloraba y por detrás sin cámara te estabas descojonando de la risa y burlándote».

La reacción por parte de Asraf no se hacía esperar. «¿Descojonando yo? ¡Qué mentiroso! ¿Descojonándome yo porque venga él? ¿Qué dices tú? ¿De dónde has salido tú? ¿De dónde sacas esto?», desmentía la pareja de Isa Pantoja. En este punto del conflicto, Manuel Cortés ha intervenido para posicionarse contra Asraf. «Lo único que puedo decir es que para mí la semana está siendo muy diferente. Mucha casualidad, pero sí que es verdad que las peleas que escucho y los motivos me suenan y bastante».

Con estas palabras, el hijo de Raquel Bollo le daba la razón a Diego. Hasta el presentador le ha preguntado a Manuel si lo había visto; una versión que ha corroborado el joven. «Me parece muy feo lo de sacar, pero como dices que me río de la gente pues yo te saco esto», volvía a apuntar Diego Pérez.

Tal ha sido la tensión que Asraf Beno no ha podido más y ha destapado la supuesta bronca que recayó sobre Diego Pérez por su comportamiento con los cámaras. «Aquí el único que se ríe de los cámaras, que se tira pedos con los cámaras y que se burla de los cámaras eres tú», ha revelado dejando a todos en shock con esta incendiaria y surrealista confesión.

Por su parte, Diego se defendía: «La bronca fue a ti el primer día de lo del pedo. Es increíble». Finalmente y antes de que el presentador cambiase de tema, Asraf ha querido dar por zanjado el tema diciendo: «En la vida me he reído de la situación de alguien y me jode este tema».