Javier Ungría o Pedro García Aguado: Uno de ellos ha sido expulsado de ‘Supervivientes’

‘Supervivientes 2024‘ ha comenzado por todo lo alto su undécima gala en Telecinco. El reality, que ya sobrepasa el ecuador de sus emisiones, ha llevado a cabo una nueva expulsión que se ha saldado con Javier Ungría como expulsado. El superviviente no ha podido hacer frente a sus dos compañeros de televoto y, tras más de dos meses de concurso, se ha visto obligado a abandonar los Cayos Cochinos a decisión de la audiencia.

Nada más comenzar la nueva gala del reality, Jorge Javier ha dado paso a los porcentajes ciegos. Tal y como se ha podido ver en plató, los espectadores han mostrado su apoyo mayoritario a dos de los concursantes expuestos puesto que uno se ha hecho con el 40% de sus votos a su favor y su compañero con el 36%. Mucho más descolgado se ha quedado el expulsado semanal que apenas ha reunido un 24% de los votos.

Cabe recordar que la expulsión se debatía entre cuatro concursantes. Tras una semana inédita en la que fueron seis los concursantes expuestos, el reality ha vuelto a adoptar la fórmula tradicional. Por tanto, tras un decisivo reparto de puntos los nominados fueron: Aurah Ruiz, Pedro García Aguado, Javier Ungría y Gorka Ibarguren. El pasado martes, este último consiguió la ansiada salvación y, por ende, el listado se redujo a tres nombres.

De vuelta a la undécima gala del reality, Jorge Javier se ha encargado en un primer momento de cerrar el televoto. Acto seguido, se ha llevado a cabo la primera salvación. En concreto, Aurah Ruiz se ha librado de la expulsión. Por tanto, esta salvación dejaba la expulsión en un duelo que dejaba en el aire el concurso de Javier Ungría y Pedro García Aguado.

La decisión final de la audiencia de ‘Supervivientes 2024’

Tras anunciar la salvación de Aurah Ruiz, Jorge Javier Vázquez ha compartido la decisión final de la audiencia. Antes, el presentador ha expuesto el estado de los porcentajes: 69% frente al 31% del expulsado. «El público ha decidido que se salve de la expulsión Pedro», fueron las palabras empleadas por el conductor del espacio. Por ende, Javier Ungría se ha convertido en el expulsado definitivo de la semana.

Visiblemente apenado, el expulsado ha compartido: «Ha sido una experiencia tremenda. Ni me dedico a la tv, ni a redes sociales, ni he hecho un reality antes. He sido el único que reúne las tres características. Para mí ha sido una experiencia brutal, lo más salvaje que he hecho en mi vida». De igual manera, el exconcursante ha tenido unas emotivas palabras para Pedro García Aguado y Arkano a los que les ha dicho: «Pedro, Arkano. Creo que los perfiles como los nuestros tanto para un concurso como para la vida real son fundamentales y me llena de orgullo que me metan en el mismo saco que a vosotros dos».